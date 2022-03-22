Песков констатировал, что международное право не работает на защиту интересов русских за рубежом

Международное право практически не работает, особенно когда речь идёт о русофобии, поэтому возможностей для отстаивания интересов русских за границей крайне мало. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень мало каких-то мер, возможно, потому что, скажем так, международное право фактически не работает, да и остальные виды права сейчас в европейских странах практически не работают", — отметил он.