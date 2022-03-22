Песков констатировал, что международное право не работает на защиту интересов русских за рубежом
Возможностей для защиты наших людей за границей на фоне нарастающей русофобии на сегодняшний день крайне мало, посетовали в Кремле.
Международное право практически не работает, особенно когда речь идёт о русофобии, поэтому возможностей для отстаивания интересов русских за границей крайне мало. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень мало каких-то мер, возможно, потому что, скажем так, международное право фактически не работает, да и остальные виды права сейчас в европейских странах практически не работают", — отметил он.
Напомним, что 18 марта профильный комитет Госдумы поддержал введение наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторы. Поправки предусматривают расширение списка госорганов, в отношении которых распространение фейков будет наказуемо. Это посольства, прокуратура, Росгвардия и МЧС России.
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Агентство "Москва"/ Антон Кардашов