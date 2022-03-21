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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 09:34

Песков: Беспрецедентная ситуация с ненавистью к русским требует беспрецедентных решений

В Кремле прокомментировали законопроект, который касается расширения наказания за фейки, в частности о работе госорганов страны за рубежом.

Беспрецедентная ситуация с ненавистью в адрес русских требует подобных решений. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что незнаком с текстом законопроекта, который касается расширения наказания за фейки, в частности о работе госорганов страны за рубежом.

"Складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений. Но в конкретном плане о каких именно [решениях идёт речь] в контексте этого законопроекта я не могу ничего сказать, я с ним незнаком", — констатировал Песков.

Напомним, что 18 марта профильный комитет Госдумы поддержал введение наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторы. Поправки предусматривают расширение списка госорганов, в отношении которых распространение фейков будет наказуемо. Это посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС России.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Александр Юнашев
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