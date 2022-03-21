Песков: Беспрецедентная ситуация с ненавистью к русским требует беспрецедентных решений
В Кремле прокомментировали законопроект, который касается расширения наказания за фейки, в частности о работе госорганов страны за рубежом.
Беспрецедентная ситуация с ненавистью в адрес русских требует подобных решений. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что незнаком с текстом законопроекта, который касается расширения наказания за фейки, в частности о работе госорганов страны за рубежом.
"Складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений. Но в конкретном плане о каких именно [решениях идёт речь] в контексте этого законопроекта я не могу ничего сказать, я с ним незнаком", — констатировал Песков.
Напомним, что 18 марта профильный комитет Госдумы поддержал введение наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторы. Поправки предусматривают расширение списка госорганов, в отношении которых распространение фейков будет наказуемо. Это посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС России.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов