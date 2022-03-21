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21 марта, 09:29

Боррель: Главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России

Такое решение может быть принято в связи с "Операцией Z" на Украине. Однако мнения стран ЕС разделились: одни настаивают на эмбарго на поставки, другие говорят о возможных последствиях.

Главы МИД Евросоюза собираются обсудить возможность отказа от импорта нефти из России. Об этом журналистам заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры будут обсуждать этот вопрос", — сказал он после прибытия на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

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27 стран Евросоюза могут отказаться от импорта в связи с "Операцией Z" на Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал подготовку пятого пакета санкций против России. В том числе изучается возможность эмбарго на поставки российской нефти. При этом мнения среди стран ЕС разделились: одни настаивают на этом решении, а другие напоминают о возможных последствиях.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Светлана Оперук

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