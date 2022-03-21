Боррель: Главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России

Такое решение может быть принято в связи с "Операцией Z" на Украине. Однако мнения стран ЕС разделились: одни настаивают на эмбарго на поставки, другие говорят о возможных последствиях.

Главы МИД Евросоюза собираются обсудить возможность отказа от импорта нефти из России. Об этом журналистам заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры будут обсуждать этот вопрос", — сказал он после прибытия на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

27 стран Евросоюза могут отказаться от импорта в связи с "Операцией Z" на Украине.