Reuters: Евросоюз начал подготовку пятого пакета санкций против России

Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России. В понедельник, 21 марта, его уже обсудят министры иностранных дел стран – участниц ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, среди прочего страны Европы должны будут решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Как утверждают дипломаты, страны Балтии настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

"Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имён", — говорят источники агентства.