Reuters: Евросоюз начал подготовку пятого пакета санкций против России
В том числе изучается возможность эмбарго на поставки российской нефти. При этом мнения среди стран ЕС разделились: одни настаивают на этом решении, а другие напоминают о возможных последствиях.
Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России. В понедельник, 21 марта, его уже обсудят министры иностранных дел стран – участниц ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, среди прочего страны Европы должны будут решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Как утверждают дипломаты, страны Балтии настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
"Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имён", — говорят источники агентства.
По их данным, эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС может быть введено в случае массированной операции по занятию Киева.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США поддержали закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией. Такое решение позволит Вашингтону устанавливать экспортные тарифы выше, чем те, которые установлены Всемирной торговой организацией. Кроме того, в силу вступил очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. В частности, были введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. В свою очередь МИД России заявил, что Москва прорабатывает ответ на беспрецедентные западные санкции. Поводом для рестрикций в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
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