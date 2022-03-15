Четвёртый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

В частности, введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. Кроме того, чёрный список пополнился именами российских бизнесменов и медийных персон.

Евросоюз ввёл четвёртый пакет санкций против России. Ограничения, в частности, предусматривают экспорт предметов роскоши. Соответствующий документ опубликован в "Официальном журнале ЕС" и с 15 марта вступил в силу.

Новые рестрикции предполагают запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Вместе с тем введены ограничения на импорт из РФ продукции из стали и железа, а также на поставки предметов роскоши и автомобилей дороже 50 тысяч евро.

В чёрный список ЕС также были добавлены новые имена российских бизнесменов и медийных персон. В частности, под санкциями оказались журналист Артём Шейнин, а также бизнесмен Роман Абрамович и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Всего в списке — 15 физических и девять юрлиц.

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела санкции против российских чиновников, журналистов и бизнесменов. Так, под ограничительные меры подпали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, премьер Михаил Мишустин, а также ряд телеведущих.