Московские "шаурмены" обрадовались закрытию "Макдоналдса": У нас мясо вот, перед глазами
Сотрудники столичных кафе отметили, что и до прекращения работы ресторанов американской сети спрос на блюдо был неплохой.
Московские "шаурмены" радуются уходу "Макдоналдса". Видео © Telegram/SHOT
Лайф узнал, как московские "шаурмены" относятся к закрытию ресторанов американской сети "Макдоналдс" в России. Они отметили, что их блюдо всегда свежее, да и мясо всегда "перед глазами" покупателя, не то что замороженные котлеты "Макдоналдса".
"У нас всегда всё свежее, а в "Макдоналдсе" — люди очень хорошо понимают, что у них котлеты давно делают, заморозили, столько приправ. У нас мясо вот, перед глазами, а у них закрыто всё", — рассказал один из изготовителей шаурмы телеграм-каналу SHOT.
По его словам, сейчас повара даже не успевают готовить блюдо для всех желающих — так много заказов. Коллега отметил, что все москвичи любят шаурму и спрос на неё был высоким и до закрытия ресторанов "Макдоналдса".
Напомним, что компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Решение связано с "операционными, техническими и логистическими сложностями". При этом в компании уточнили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.
Лента новостей
Telegram/SHOT