Московские "шаурмены" обрадовались закрытию "Макдоналдса": У нас мясо вот, перед глазами

Московские "шаурмены" радуются уходу "Макдоналдса". Видео © Telegram/SHOT

Лайф узнал, как московские "шаурмены" относятся к закрытию ресторанов американской сети "Макдоналдс" в России. Они отметили, что их блюдо всегда свежее, да и мясо всегда "перед глазами" покупателя, не то что замороженные котлеты "Макдоналдса".

"У нас всегда всё свежее, а в "Макдоналдсе" — люди очень хорошо понимают, что у них котлеты давно делают, заморозили, столько приправ. У нас мясо вот, перед глазами, а у них закрыто всё", — рассказал один из изготовителей шаурмы телеграм-каналу SHOT.