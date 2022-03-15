Лайф показывает атмосферу не закрывшихся ресторанов "Макдоналдс" в городах России
Такие точки есть на Урале, в Сибири и в европейской части страны. По словам сотрудников, их пока не уведомляли о приостановке деятельности. Вероятно, это связано с тем, что они работают по франшизе.
Обстановка в продолжающих работу "Макдоналдсах" в Оренбурге и Екатеринбурге. Видео © LIFE
Рестораны быстрого питания "Макдоналдс", большая часть которых закрылась в России 15 марта, продолжают работать в некоторых городах. Лайф побывал в нескольких таких точках и выяснил, что сотрудников заведений пока не уведомили о приостановке деятельности.
"Нет информации официальной никакой [о закрытии]. Может быть, и месяц, может быть, и год будем работать", — ответил один из работников "Макдоналдса" из Оренбурга на вопрос, почему ресторан до сих пор не приостановил работу.
Аналогичный ответ последовал и в екатеринбургском "Макдоналдсе". По словам сотрудницы, руководство не сообщало им о закрытии. При этом сказать, что в заведениях многолюдно, нельзя.
Лайф напоминает, что компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом в компании уточнили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату
Кадр из видео LIFE