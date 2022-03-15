Лайф показывает атмосферу не закрывшихся ресторанов "Макдоналдс" в городах России

Обстановка в продолжающих работу "Макдоналдсах" в Оренбурге и Екатеринбурге. Видео © LIFE

Рестораны быстрого питания "Макдоналдс", большая часть которых закрылась в России 15 марта, продолжают работать в некоторых городах. Лайф побывал в нескольких таких точках и выяснил, что сотрудников заведений пока не уведомили о приостановке деятельности.

"Нет информации официальной никакой [о закрытии]. Может быть, и месяц, может быть, и год будем работать", — ответил один из работников "Макдоналдса" из Оренбурга на вопрос, почему ресторан до сих пор не приостановил работу.