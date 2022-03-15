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15 марта, 15:10

Лайф показывает атмосферу не закрывшихся ресторанов "Макдоналдс" в городах России

Такие точки есть на Урале, в Сибири и в европейской части страны. По словам сотрудников, их пока не уведомляли о приостановке деятельности. Вероятно, это связано с тем, что они работают по франшизе.

Обстановка в продолжающих работу "Макдоналдсах" в Оренбурге и Екатеринбурге. Видео © LIFE

Рестораны быстрого питания "Макдоналдс", большая часть которых закрылась в России 15 марта, продолжают работать в некоторых городах. Лайф побывал в нескольких таких точках и выяснил, что сотрудников заведений пока не уведомили о приостановке деятельности.

"Нет информации официальной никакой [о закрытии]. Может быть, и месяц, может быть, и год будем работать", — ответил один из работников "Макдоналдса" из Оренбурга на вопрос, почему ресторан до сих пор не приостановил работу.

Сибирские рестораны "Макдоналдс" продолжают работу в штатном режиме

Сибирские рестораны "Макдоналдс" продолжают работу в штатном режиме

Аналогичный ответ последовал и в екатеринбургском "Макдоналдсе". По словам сотрудницы, руководство не сообщало им о закрытии. При этом сказать, что в заведениях многолюдно, нельзя.

Лайф напоминает, что компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом в компании уточнили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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