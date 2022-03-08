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8 марта, 18:28

"Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России

В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Компания "Макдоналдс" решила временно закрыть все 850 ресторанов в России и приостановить операции на рынке РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление гендиректора Криса Кемпчински.

В компании заявили, что понимают, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнёров, поэтом не оставят их без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату 62 000 работников, которые "вложили своё сердце и душу в бренд".

"Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие на Украине", — отметил Кемпчински.

L'Oreal приостанавливает работу в России

L'Oreal приостанавливает работу в России

Он добавил, что пока не известно, когда рестораны откроются вновь.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Unsplash / Erik Mclean

Варвара Романова

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