"Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России

В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Компания "Макдоналдс" решила временно закрыть все 850 ресторанов в России и приостановить операции на рынке РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление гендиректора Криса Кемпчински.

В компании заявили, что понимают, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнёров, поэтом не оставят их без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату 62 000 работников, которые "вложили своё сердце и душу в бренд".

"Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие на Украине", — отметил Кемпчински.

Он добавил, что пока не известно, когда рестораны откроются вновь.