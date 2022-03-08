"Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России
В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату.
Компания "Макдоналдс" решила временно закрыть все 850 ресторанов в России и приостановить операции на рынке РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление гендиректора Криса Кемпчински.
В компании заявили, что понимают, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнёров, поэтом не оставят их без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату 62 000 работников, которые "вложили своё сердце и душу в бренд".
"Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие на Украине", — отметил Кемпчински.
Он добавил, что пока не известно, когда рестораны откроются вновь.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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