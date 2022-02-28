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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 15:51
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Националисты ударили по подстанции, питающей ЧАЭС: Четырнадцатый день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Что известно о ходе событий на Украине и действиях российских военных.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию предыдущих дней спецоперации можете найти здесь и здесь.

  • В Гомельской области Белоруссии более четырёх часов продолжаются переговоры России и Украины. БелТА публикует фото со встречи:
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta

Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta

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  • Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ появился в понедельник вечером на сайте Кремля. Новые меры предусматривают в том числе контроль над продажей валютной выручки экспортёрами и запрет валютных кредитов. Здесь есть подробности.
  • Российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии завершились около 19 часов по московскому времени. По их итогам украинская делегация сделала короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Части ракеты, выпущенной из комплекса "Точка У". Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Части ракеты, выпущенной из комплекса "Точка У". Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны ДНР

  • Колонна автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой Народной Республики и Луганска и направляется в сторону границы Российской Федерации. Представительство ДНР в СЦКК подтвердило, что уезжают все 43 машины миссии. На видеоролике, опубликованном телеграм-каналом RT, можно увидеть, что сотрудники ОБСЕ покидают ДНР довольно громко и демонстративно, с сигналами и гудками техники.

Кадры процесса движения сотрудников ОБСЕ из ДНР в РФ. Видео © Телеграм-канал RT

"Темпы с учётом всех тех составляющих достаточно высокие, и мы идём где-то даже с опережением графика. В планах были другие даты — с учётом того, что мы осознавали, с чем мы столкнёмся", — подчеркнул глава ДНР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".


  • О ситуации вокруг Украины высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Минские соглашения были не выполнены, они остались только на бумаге, что привело к нынешним действиям на территории Незалежной, однако сейчас странам необходимо прийти к согласию. Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, добавил президент.
"Хорошая мина при плохой игре": Профессор Штоль уличил Зеленского в блефе по поводу итогов переговоров с Россией
"Хорошая мина при плохой игре": Профессор Штоль уличил Зеленского в блефе по поводу итогов переговоров с Россией

"Дай бог, чтобы он (конфликт. — Прим. Лайфа) не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошёл в острую вооружённую фазу. Но что этому предшествовало?" сказал президент на расширенном заседании Совета безопасности Белоруссии.

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы ещё пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждём провокаций от западных партнёров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — объяснил белорусский лидер.

Заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу — об Операции Z на Украине:

Новые заявления главы МИД Сергея Лаврова по ситуации на Украине:

В Сети выдали фото датчанки с автоматом за снимок "воюющей за Киев" жены Зеленского
В Сети выдали фото датчанки с автоматом за снимок "воюющей за Киев" жены Зеленского

Комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова:

  • О вчерашних переговорах РФ и Украины: Президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки. Предстоит их проанализировать и потом думать о перспективах.
  • О спецоперации России на Украине: Российские войска в ходе спецоперации не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилому комплексу. Это исключено. Речь идёт только о демилитаризации Украины, военных объектах. Не нужно забывать, что в большом количестве случаев там речь идёт об огне этих самых нацгруппировок, которые используют жилые объекты как щит.
  • О заявке Украины на вступление в ЕС: Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости.
  • Об угрозах Франции развязать "тотальную экономическую войну" против РФ: Это не первое заявление подобного рода. Да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят ультраконцентрированный характер, но они имели место и ранее. Просто сейчас это всё сконцентрировано предельно. Ну и, что называется, маски сняты.
  • О реакции россиян на санкции: К сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учётом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков.

Также важные заявления от премьер-министра РФ Михаила Мишустина:

  • Работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба. Его возглавит сам Мишустин.
  • Санкции США и их союзников напрямую затрагивают граждан России.
  • Премьер уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране. Вернуться на плотно занятое конкурентами место куда сложнее.
  • Импортозамещение в России должно стать основой экономики. Реализующий его бизнес получит дополнительную поддержку.
  • Подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

Свежее заявление Минобороны о ходе "Операции Z":

  • Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья. С 1 марта выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.
  • ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражено два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.
  • Российские военные поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, из них 43 пункта управления и узла связи ВСУ. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.
Пушилин призвал наносить на автомобили знак Z в поддержку операции в Донбассе
Пушилин призвал наносить на автомобили знак Z в поддержку операции в Донбассе

"НАТО не будет частью конфликта. НАТО не собирается отправлять войска на Украину или военные самолёты в украинское воздушное пространство", — подчеркнул он.

Очевидцы сняли мощный взрыв, произошедший в Харьковской области Украины. По данным некоторых СМИ, инцидент произошёл на учебной авиабазе ВВС Украины в городе Чугуеве. Видео © Telegram / Политика Страны

  • Ночью ВСУ девять раз открывали огонь по ЛНР, обстреляв шесть населённых пунктов. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК. В результате обстрелов в городе Первомайске повреждены 12 домов и газопровод, а в Кировске — два дома и линия электропередачи.

Заявление Минобороны РФ:

  • Российские военные взяли Херсон под полный контроль. Как уточнили в ведомстве, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, а также городской транспорт работают в повседневном режиме.
  • Военнослужащие РФ нанесли удар по объектам СБУ, откуда проводились информатаки против Москвы. В ходе обстрелов была выведена из строя аппаратная вещания телевизионной вышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было, уточнили в оборонном ведомстве.
  • Кроме того, в Минобороны добавили, что выведено из строя 1502 военных объекта Украины, среди которых, в частности, 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция.
Минобороны показало, как вертолёты прикрывают движение наземных войск в Донбассе
Минобороны показало, как вертолёты прикрывают движение наземных войск в Донбассе

Ещё из заявлений Пескова об "Операции Z" и ситуации вокруг Украины:

  • Путин получает информацию о российских потерях в ходе операции на Украине, но в Кремле не могут сообщить о цифрах.
  • Все страны, решившие ввести санкции против России — недружественные, их список для ответных мер вторичен.
  • Власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы.
  • Экономика России испытывает серьёзные удары, но запас прочности есть, как и потенциал — на ногах устоим.
  • Инфраструктура "Северного потока – 2" готова, она никуда не денется.
  • На Украине огромное число нацистских объединений, нужно от них избавиться.
  • Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

Глава МИД Сергей Лавров также высказался о ситуации:

  • Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.
  • Украинская сторона тянет время на переговорах с Россией по указаниям США.
  • У России много друзей, её нельзя изолировать.
  • РФ была готова к санкциям, но удивлена, что они коснулись спортсменов и сотрудников СМИ.
Жители Кировского района Донецка показали Лайфу последствия обстрела со стороны ВСУ
Жители Кировского района Донецка показали Лайфу последствия обстрела со стороны ВСУ
  • По данным RT и БелТА, российская делегация уже выехала к месту встречи с украинской.
  • Член украинской делегации, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, подтвердил факт проведения второго раунда переговоров 2 марта.

Заявление Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на Украине:

Место проведения переговоров России и Украины в Белоруссии, которые состоятся 3 марта. Фото © Telegram / Придыбайло | Субъективно

Место проведения переговоров России и Украины в Белоруссии, которые состоятся 3 марта. Фото © Telegram / Придыбайло | Субъективно

  • На Украине националисты препятствуют выходу мирных жителей из ряда городов, в том числе из Киева, Харькова, Мариуполя и других. Сложности с этим возникают и у иностранцев. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он призвал международные организации и руководство Украины немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.
  • Запад меж тем продолжает пытаться накачивать Украину оружием, несмотря на российскую "Операцию Z". Так, о намерении поставить большую партию сообщили власти Испании: к границе Польши и Украины они намерены отправить более тысячи гранатомётов, пулемёты и сотни тысяч патронов для стрелкового оружия. Предполагается, что там это всё заберут украинские военные.
"В рубашке родился": Украинский сапёр, сдавшийся в плен, смог связаться с родными
"В рубашке родился": Украинский сапёр, сдавшийся в плен, смог связаться с родными

Главное из утреннего заявления Минобороны РФ:

  • Выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, жертв и разрушений жилых домов нет.
  • Российские ВС взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое.
  • В Бородянке мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий для выхода мирных жителей там российские военные не оказывают.
  • За время всей операции поражены 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 РЛС.
  • Уничтожено 49 самолётов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и миномётов, 53 беспилотника.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью российским СМИ, в котором высказался о спецоперации и ходе переговоров с Украиной. Главное:

Новые заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова:

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев рассказал, что:

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область
Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Из главного:

  • Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров. Они проходят в Беловежской Пуще. Перед стартом общения члены делегаций пожали друг другу руки, фото публикует BELTA:
  • Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
    Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
  • Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
    Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
  • Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
    Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
  • Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA
    Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA

Второй раунд переговоров России и Украины. Фото © телеграм-канал BELTA

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Член делегации Украины Арахамия рассказал о "программе-минимум" на переговоры с РФ
Член делегации Украины Арахамия рассказал о "программе-минимум" на переговоры с РФ
  • В Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины. Страны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.
  • Анонсирован третий раунд, процесс продолжится в ближайшие сроки.
Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит
Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит
  • По ситуации вокруг Запорожской АЭС на Украине. Первоначально сообщалось, что якобы на станции произошёл пожар, однако Госслужба по ЧС эту информацию опровергла: возгорание произошло в учебном корпусе рядом со станцией. Затем украинский регулятор также проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование.

Заявление Минобороны РФ о ситуации у Запорожской АЭС:

  • Ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была сделана попытка реализации чудовищной провокации.
  • Около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы: из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.
  • Ответным огнём из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его.
  • Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиационный фон в районе электростанции в норме.
  • Оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Британией не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.
  • Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников.
  • "Мрии" больше нет". Корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова побывала в аэропорту Гостомель под Киевом, который сейчас контролируется российскими войсками, и показала уничтоженный самый большой в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия". Видео можно посмотреть здесь.
  • СМИ разыскали родителей Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб, исполняя свой военный долг в рамках "Операции Z" на Украине. О том, что 25-летнего офицера посмертно представили к награде, его матери Сапижат Исаевне Мазаевой рассказал брат.

"Брат пришёл и сказал: "Гордись, сестра. Ты воспитала героя!" Теперь мне только и остаётся, что гордиться сыном, который был для всех нас большой опорой и надеждой", — поделилась женщина.

О жизни и подвиге Нурмагомеда Гаджимагомедова читайте здесь.

Минобороны РФ обнародовало видео с поражённой техникой ВСУ и брошенными Javelin
Минобороны РФ обнародовало видео с поражённой техникой ВСУ и брошенными Javelin

Минобороны РФ — о гуманитарной ситуации на Украине:

  • На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается.
  • Более семи с половиной тысяч иностранных граждан удерживаются в украинских городах в качестве заложников.
  • В Сумах неонацисты обстреляли общежитие, в котором проживают индийские студенты, ранено пять человек, судьба одиннадцати неизвестна.
  • Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.
  • Спланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.
  • На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций.
  • Должностные лица в Офисе президента Украины отказались помогать с эвакуацией мирных граждан из Харькова.

Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине
Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине

Путин призвал соседние страны "не нагнетать". Видео © LIFE


  • Минобороны РФ заявило, что украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов. Так, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, расположенных вне города. Местным жителям националисты при этом запрещают покидать дома.
  • Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам.
  • Россия, проводя военную специальную "Операцию Z" на Украине, не ставит целью разделить эту страну на части. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia: "Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности".
Смертоносный дуэт: Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники с вертолётов Ка-52
Смертоносный дуэт: Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники с вертолётов Ка-52
  • Минобороны Словакии отказалось передавать свои самолёты Украине. Как заявили в ведомстве, республика не может отдать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены. Ранее пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в "Фейсбуке" сообщала, что три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолётов. Однако, как оказалось, Польша и Болгария в этом тоже участвовать не готовы.

Брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на Украине:

  • Вооружённые силы ДНР продвинулись на 27 километров, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка, Антоновка. Силы ЛНР при огневой поддержке российских сил вышли на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка.
  • Российские силы за прошедшие сутки взяли под контроль населённые пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.
  • Ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.
  • Cжимается кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.
  • Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 радиолокационная станция.
  • Уничтожены 66 самолётов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и миномётов, 56 беспилотников.
В сопровождении вертолёта: Минобороны показало видео прибытия российских войск в Киевскую область
В сопровождении вертолёта: Минобороны показало видео прибытия российских войск в Киевскую область
Тимати удивил диджей в составе украинской делегации на переговорах с Россией
Тимати удивил диджей в составе украинской делегации на переговорах с Россией

Путин провёл встречу с женщинами из лётного состава российских авиакомпаний и сделал ряд заявлений по "Операции Z":

Российская армия взяла под контроль военную базу Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с селом Раденск Херсонской области. По данным Минобороны РФ, подготовку на этом месте проходили различные подразделения: морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы.

Брифинг Минобороны РФ:

  • ВС России за время операции уничтожили 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.
  • Войска ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.
  • По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.
  • В связи с нежеланием Украины воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" Вооружённые силы РФ возобновили наступление.
  • ВКС России сбили четыре украинских штурмовика Су-27 под Житомиром.

Брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на 6 марта:

  • Российская армия уничтожила уже 2203 объекта военной инфраструктуры Украины: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооружённых сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационную станцию, 69 самолётов на земле и 24 самолёта в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата.
  • ВС РФ утром 6 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.
  • За сутки истребительной авиацией РФ сбито два вертолёта Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2".
  • ПВО ВКС России сбито четыре Ми-27, один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и Су-25 в районе Нежина. Войска ЛНР и ДНР установили контроль ещё над 11 населёнными пунктами.

Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Главное из диалога двух лидеров:

  • Путин заявил, что приостановка "Операции Z" возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.
  • Он подчеркнул, что попытки украинской стороны затянуть переговоры бесперспективны.
  • Эрдоган в свою очередь осудил набирающую обороты в ряде западных государств оголтелую кампания по дискриминации русской культуры и её деятелей.
  • Он отметил, что важно поддерживать контакты по линии дипломатических и военных ведомств двух стран.

Зеленский обрушился с гневной тирадой на западных партнёров. Лидер Незалежной возложил на них вину за гибель украинцев из-за отказа закрыть небо над страной и предоставить Киеву военные самолёты.

  • "Если вы этого не сделаете и если вы не дадите нам хотя бы самолёты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод: вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", — заявил он.

Макрон позвонил Путину второй раз за неделю. Вот о чём они говорили:

  • Президент РФ рассказал коллеге об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Он предупредил, что попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Путин сообщил, что российские войска вместе с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме.
  • Российский лидер отметил, что, несмотря на объявленный 5 марта режим тишины, украинские националисты не допустили эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Волновахи. А паузу в боевых действиях использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях.

Главное из брифинга Минобороны России:

  • ВКС РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром в Виннице.
  • Истребительной авиацией и ПВО ВКС РФ сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотника.
  • Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
  • Минобороны РФ предупредило соседние страны о недопустимости использования их аэродромов для базирования украинских боевых самолётов.
  • В ходе спецоперации на Украине вскрыты факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США.

Украинские националисты из полка "Азов" расстреляли группу беженцев, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. В результате погибли двое и ранено ещё четыре мирных жителя, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине:

  • В Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают мирных жителей в домах, а также прикрываются ими как живым щитом.
  • Украинская сторона отказывается взаимодействовать по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.
  • На Украине радикалы проводят этнические чистки, распространяется информация о создании лагерей для граждан, не поддерживающих действующий киевский режим, и иностранцев.

Президент России Владимир Путин присвоил командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковнику Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему накануне в Волновахе, звание Героя России посмертно.

В США поддержали идею Польши передать Украине свои боевые самолёты советского производства и дали этим поставкам зелёный свет. Однако позже в канцелярии премьер-министра Польши заявили, что страна не собирается отправлять свои истребители на Украину, а также разрешать использовать свои аэропорты.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с боевиками нацбатальона "Азов" готовят провокацию с радиоактивным заражением территории в районе Харькова. Речь идёт о минировании реактора на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте.

Россия объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра по мск 7 марта и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Киевский режим возмутил один из маршрутов, который предполагает эвакуацию мирного населения в Белоруссию с последующим вылетом в РФ. Украина согласилась на остальные гумкоридоры.

Новый брифинг Минобороны РФ. Главное:

  • По состоянию на 13:00 Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.
  • Националисты и ВСУ не выпускают мирных жителей и иностранных граждан, не прекращают артиллерийский и миномётный огонь во время режима тишины.
  • Власть Украины полностью утратила контроль над положением дел в стране и находится под влиянием радикалов.
  • Из зон проведения специальной военной операции на Украине эвакуировано более 168 тысяч человек, 43 469 из них — дети.
  • Власти Украины согласовали открытие гуманитарных коридоров, но намеренно не указали открытые в направлении РФ из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.
  • Госграницу РФ пересекли 19 256 единиц личного автотранспорта с территории Украины.
  • Миллионы украинцев, тысячи иностранных граждан находятся в информационной блокаде в Незалежной.

Встреча Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой планируется на полях дипломатического форума в Анталье 10 марта. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Путин в разговоре с главой Евросовета призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей и заставить Киев уважать гуманитарное право. Он заявил, что основная угроза на Украине исходит от нацформирований, которые прикрываются гражданским населением.

Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение".

"Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым — российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это всё. Это может остановиться в любой момент", — объяснил он в интервью Reuters.

Российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу на переговоры с Украиной. Мединский заявил, что они ждут украинских представителей.

"Их пока ещё нет. Немного задерживаются. Это у нас уже стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждём. Мы готовы к переговорам. Будет обсуждаться все те же самые вопросы. Три блока вопросов: вопрос внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования", — сказал он.

Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах.

Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще, сообщает Посольство России в Белоруссии.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подвёл итоги третьего раунда переговоров с украинцами:

"Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен", — сказал он.

Член делегации Незалежной Михаил Подоляк заявил, что на сегодня "результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет". Но он отметил, что стороны получили позитивные итоги с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения.

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра по московскому времени 8 марта и готова обеспечить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из ряда городов Незалежной. Так, предполагается, что мирные граждане смогут покинуть Киев и прилегающие населённые пункты, а также выехать из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. В частности, им будет доступна вакцинация и лекарства по рецептам врачей, а также специализированная и высокотехнологичная помощь. По оценкам Минздрава, число таких людей может достигнуть 150 тысяч.

Новый брифинг Минобороны РФ:

Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР
Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину порядка 430 тонн гуманитарной помощи. Около десяти тонн из общего доставленного груза составляют продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей.

Сегодня, 8 марта, и российская, и украинская сторона объявили день тишины до 22:00 мск (21:00 по киевскому времени), чтобы люди смогли безопасно эвакуироваться по гуманитарным коридорам, а также была доставлена гумпомощь.

Колонна с беженцами из Сум, выехавшая в Полтавскую область по открытым гуманитарным коридорам. Видео © Telegram / "Украина 24"

Руководители российских ведомств продолжают общаться с западными коллегами о проводимой "Операции Z". Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора изложил госсекретарю Святого престола кардиналу Пьетро Паролину принципиальную позицию России относительно обстоятельств и целей проводимой на Украине специальной военной операции.

А министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию вокруг Незалежной с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

Тем временем Запад и иностранные компании продолжают отказываться от сотрудничества с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия использует энергоносители в качестве оружия. По его словам, на избавление от энергетической привязанности к РФ потребуется некоторое время. Журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн сообщила, что власти Соединённых Штатов планируют 8 марта одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ. Премьер Эстонии Кая Каллас вообще призвала изолировать Россию от свободного мира.

Новый брифинг начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева — об эвакуации мирных жителей Украины:

Минобороны РФ показало видео марша артподразделений в ходе "Операции Z" на Украине
Минобороны РФ показало видео марша артподразделений в ходе "Операции Z" на Украине

Новый брифинг Минобороны РФ:

  • Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 9 марта для обеспечения работы гуманитарных коридоров. Об этом говорится в заявлении, подписанном главой Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковником Михаилом Мизинцевым. Отмечается, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других городов по согласованию с властями Украины.

Расчёт Киева, что ему удастся переломить ситуацию в свою пользу за счёт масштабных поставок оружия из-за рубежа, не оправдывается. Например:

"Страна.ua": Власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус
"Страна.ua": Власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус

  • Также Игорь Конашенков рассказал, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР. По данным ведомства, в нём должны были участвовать националисты, которым было предписано завершить все мероприятия боевого слаживания до 28 февраля. При этом роль США и НАТО в подготовке наступления пока остаётся невыясненной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала несколько комментариев о разработке биологического оружия на территории Украины и ходе "Операции Z":

Телеканал "Звезда" показал видео с оружием, обнаруженным Росгвардией на Запорожской АЭС
Телеканал "Звезда" показал видео с оружием, обнаруженным Росгвардией на Запорожской АЭС

Новые заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова:

  • О разработке биологического оружия на территории Украины: Эта тема важна для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами.
  • О вероятности срыва курортного сезона в Крыму и на Кубани из-за "Операции Z": Мне не известно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма. Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши Вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать безопасность на должном уровне. Никаких оснований ставить это под сомнение не вижу.
  • О дефиците поставок комплектующих из-за санкций: Штаб создан в кабмине. Принимают не какие-то меры, а меры весьма системные, серьёзные. Безусловно, в первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и т.д. Но принимаемые меры рассчитаны на то, чтобы упорядочить, наладить и обеспечить на должном уровне функционирование нашей экономики в нынешних условиях.
  • О вероятности возвращения Донбасса в состав Украины на компромиссных условиях: Что касается нашей позиции, она уже неоднократно доводилась и до сведений украинской стороны, и до глав государств Европы и иных. Крым — это российский регион, и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается ДНР и ЛНР, это суверенные независимые государства. Они признаны РФ. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать.
  • О поставках российских нефти и газа: Мы неоднократно говорили, что РФ была, есть и остаётся надёжным гарантом энергобезопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы получателям. Европейские лидеры в один голос признают, что РФ бесперебойно и в полном объёме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам.
  • Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру танковой роты капитану Алексею Лёвкину за выполнение боевых задач в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Лёвкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых.

Новая информация от Минобороны РФ:

  • Вооружённые силы РФ за время спецоперации уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины.
  • 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя.
  • Украинская система ПВО носит уже "очаговый характер" и не может существенно противодействовать российской авиации.
  • Российские ВКС на земле и в воздухе уничтожили 89 украинских боевых самолётов и 57 вертолётов.
  • Информацию о воздушной обстановке Украина получает за счёт самолётов E-3A, которые дежурят в воздушном пространстве Польши.
  • Минобороны РФ фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации.

В Министерстве обороны России сообщили, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и ЛЭП, питающим Чернобыльскую АЭС. Российские специалисты оперативно приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

Кроме того, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга заявил следующее:

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Александра Вишнякова
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