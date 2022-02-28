Националисты ударили по подстанции, питающей ЧАЭС: Четырнадцатый день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн

Что известно о ходе событий на Украине и действиях российских военных.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию предыдущих дней спецоперации можете найти здесь и здесь.

В Гомельской области Белоруссии более четырёх часов продолжаются переговоры России и Украины. БелТА публикует фото со встречи:









Участники делегаций вернулись с перерыва, сейчас продолжается третий раунд переговоров, он может стать финальным.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Парижа, "серьёзно и обстоятельно" обсудили все аспекты ситуации вокруг Украины. Президент РФ подчеркнул, что урегулирование на Украине возможно "только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса".

Госдепартамент США дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию, а также порекомендовал покинуть эти страны, поскольку на Украине проводится российская "Операция Z".

А тем временем в 19 населённых пунктах ЛНР уже три дня нет света и воды. Как сообщил глава Славяносербского района Сергей Крамаренко, ВСУ целенаправленно стреляют по насосным станциям.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ появился в понедельник вечером на сайте Кремля. Новые меры предусматривают в том числе контроль над продажей валютной выручки экспортёрами и запрет валютных кредитов. Здесь есть подробности.

Российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии завершились около 19 часов по московскому времени. По их итогам украинская делегация сделала короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги переговоров в Белоруссии. По его словам, Киев не получил желаемого результата.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) отчиталось о том, что за 12 дней обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали.

Владимир Зеленский ввёл безвизовый режим для иностранцев, которые хотят вступить в "интернациональный легион Украины". Режим не распространяется на Россию, которую официальные власти страны называют "государством-агрессором".

В России выросла доля граждан, высказывающихся в поддержку спецоперации по защите Донбасса. По словам главы ВЦИОМа Валерия Фёдорова, несогласные с решением властей о проведении операции активнее выражали свою позицию в первые дни её проведения.

Жертвой украинских силовиков стал гражданин Израиля. Роман Бродский пытался уехать из страны в Молдавию, но его остановили на блокпосту и застрелили, увидев иностранный паспорт. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей.

За 12 дней эскалации в ДНР погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали, зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ночь на 1 марта над городом Харцызском в ДНР была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в её заряде мог содержаться фосфор. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в "Телеграме" и опубликовал фото с места.

Части ракеты, выпущенной из комплекса "Точка У". Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны ДНР

1 марта военные Донецкой Народной Республики полностью возьмут в кольцо Мариуполь. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, российские военные совместно с ДНР организуют два гуманитарных коридора для выезда жителей из города.

Колонна автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой Народной Республики и Луганска и направляется в сторону границы Российской Федерации. Представительство ДНР в СЦКК подтвердило, что уезжают все 43 машины миссии. На видеоролике, опубликованном телеграм-каналом RT, можно увидеть, что сотрудники ОБСЕ покидают ДНР довольно громко и демонстративно, с сигналами и гудками техники.

Кадры процесса движения сотрудников ОБСЕ из ДНР в РФ. Видео © Телеграм-канал RT

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что "Операция Z" на Украине идёт с опережением графика. "Темпы с учётом всех тех составляющих достаточно высокие, и мы идём где-то даже с опережением графика. В планах были другие даты — с учётом того, что мы осознавали, с чем мы столкнёмся", — подчеркнул глава ДНР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".



О ситуации вокруг Украины высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Минские соглашения были не выполнены, они остались только на бумаге, что привело к нынешним действиям на территории Незалежной, однако сейчас странам необходимо прийти к согласию. Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, добавил президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая ситуацию вокруг Украины, выразил надежду на то, чтобы этот серьёзный европейский конфликт не приобрёл планетарный масштаб. "Дай бог, чтобы он (конфликт. — Прим. Лайфа) не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошёл в острую вооружённую фазу. Но что этому предшествовало?" — сказал президент на расширенном заседании Совета безопасности Белоруссии. Также Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Глава государства подчеркнул, что страна сейчас делает всё, что в её силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Совбеза, что страна привела в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским военным". "Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы ещё пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждём провокаций от западных партнёров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — объяснил белорусский лидер.

Заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу — об Операции Z на Украине: Российская армия продолжит спецоперацию вплоть до достижения поставленных целей.

Украинская сторона при столкновениях не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита.

Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

Удары в ходе операции наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине.

Новые заявления главы МИД Сергея Лаврова по ситуации на Украине: Трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей преступному режиму Киева.

Власти в Киеве, затеявшие планы по обретению собственного ядерного оружия, угрожают международной безопасности.

Россия не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры для недопущения этого.

Страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.

Комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова: О вчерашних переговорах РФ и Украины: Президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки. Предстоит их проанализировать и потом думать о перспективах.

Президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки. Предстоит их проанализировать и потом думать о перспективах. О спецоперации России на Украине: Российские войска в ходе спецоперации не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилому комплексу. Это исключено. Речь идёт только о демилитаризации Украины, военных объектах. Не нужно забывать, что в большом количестве случаев там речь идёт об огне этих самых нацгруппировок, которые используют жилые объекты как щит.

Российские войска в ходе спецоперации не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилому комплексу. Это исключено. Речь идёт только о демилитаризации Украины, военных объектах. Не нужно забывать, что в большом количестве случаев там речь идёт об огне этих самых нацгруппировок, которые используют жилые объекты как щит. О заявке Украины на вступление в ЕС: Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости.

Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости. Об угрозах Франции развязать "тотальную экономическую войну" против РФ: Это не первое заявление подобного рода. Да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят ультраконцентрированный характер, но они имели место и ранее. Просто сейчас это всё сконцентрировано предельно. Ну и, что называется, маски сняты.

Это не первое заявление подобного рода. Да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят ультраконцентрированный характер, но они имели место и ранее. Просто сейчас это всё сконцентрировано предельно. Ну и, что называется, маски сняты. О реакции россиян на санкции: К сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учётом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков.

Также важные заявления от премьер-министра РФ Михаила Мишустина: Работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба. Его возглавит сам Мишустин.

Санкции США и их союзников напрямую затрагивают граждан России.

Премьер уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране. Вернуться на плотно занятое конкурентами место куда сложнее.

Импортозамещение в России должно стать основой экономики. Реализующий его бизнес получит дополнительную поддержку.

Подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

Свежее заявление Минобороны о ходе "Операции Z": Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья. С 1 марта выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражено два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Российские военные поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, из них 43 пункта управления и узла связи ВСУ. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новые переговоры между украинской и российской стороной по поводу "Операции Z" по защите Донбасса могут состояться уже завтра, 2 марта. Информацию о дате следующей встречи делегаций двух стран распространило украинское издание "Зеркало недели".

НАТО не будет отправлять войска на Украину, в том числе и задействовать свою военную авиацию. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. "НАТО не будет частью конфликта. НАТО не собирается отправлять войска на Украину или военные самолёты в украинское воздушное пространство", — подчеркнул он.

Крупнейшая шахта Донецка оказалась обесточена из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Под землёй на момент атаки находилось 33 горняка.

В небе над Таганрогом разорвалась ракета, выпущенная со стороны Украины. По словам местных жителей, снаряд мог быть сбит российскими средствами ПВО.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отчитался об уничтожении штаба группировки "Север" Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также ликвидации его руководства.

Очевидцы сняли мощный взрыв, произошедший в Харьковской области Украины. По данным некоторых СМИ, инцидент произошёл на учебной авиабазе ВВС Украины в городе Чугуеве. Видео © Telegram / Политика Страны

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о гибели мирной жительницы Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Ночью ВСУ девять раз открывали огонь по ЛНР, обстреляв шесть населённых пунктов. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК. В результате обстрелов в городе Первомайске повреждены 12 домов и газопровод, а в Кировске — два дома и линия электропередачи.

Заявление Минобороны РФ: Российские военные взяли Херсон под полный контроль. Как уточнили в ведомстве, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, а также городской транспорт работают в повседневном режиме.

Военнослужащие РФ нанесли удар по объектам СБУ, откуда проводились информатаки против Москвы. В ходе обстрелов была выведена из строя аппаратная вещания телевизионной вышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны добавили, что выведено из строя 1502 военных объекта Украины, среди которых, в частности, 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция.

Народная милиция ДНР сообщила о гибели двух военнослужащих при отражении атаки Вооружённых сил Украины на Горловском направлении. Ещё несколько военных были захвачены в плен, уточнил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, который напомнил украинской стороне о необходимости гуманного обращения с ними.

Тем временем в Санкт-Петербурге закрылось генконсульство Украины. Дипломаты Незалежной начали покидать территорию России ещё вчера вечером. Сейчас во дворе стоит машина организации грузовых перевозок.

А в Москве со здания Посольства Украины сняли государственный флаг. Территория дипмиссии Незалежной огорожена и находится под наблюдением полицейских. Двери в здание опечатаны.

Вести о переговорах: российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место новой встречи с представителями Украины. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ещё из заявлений Пескова об "Операции Z" и ситуации вокруг Украины: Путин получает информацию о российских потерях в ходе операции на Украине, но в Кремле не могут сообщить о цифрах.

Все страны, решившие ввести санкции против России — недружественные, их список для ответных мер вторичен.

Власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы.

Экономика России испытывает серьёзные удары, но запас прочности есть, как и потенциал — на ногах устоим.

Инфраструктура "Северного потока – 2" готова, она никуда не денется.

На Украине огромное число нацистских объединений, нужно от них избавиться.

Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

Глава МИД Сергей Лавров также высказался о ситуации: Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

Украинская сторона тянет время на переговорах с Россией по указаниям США.

У России много друзей, её нельзя изолировать.

РФ была готова к санкциям, но удивлена, что они коснулись спортсменов и сотрудников СМИ.

В Офисе президента Украины подтвердили, что вторая встреча представителей Киева и Москвы пройдёт вечером 2 марта — в том же составе, что и в первый раз.

По данным RT и БелТА, российская делегация уже выехала к месту встречи с украинской.

Член украинской делегации, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, подтвердил факт проведения второго раунда переговоров 2 марта.

Российская делегация, возглавляемая помощником президента России Владимиром Мединским, прибыла на переговоры с РФ, которые пройдут в Беловежской Пуще.

Отмечается, что встреча состоится не ранее чем завтра, так как делегация Украины уже выехала из Киева, но прибудет утром 3 марта.

Появилось фото с места проведения переговоров России и Украины в Белоруссии, которые состоятся завтра, 3 марта. Кроме того, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что военные РФ обеспечили коридор безопасности для украинской делегации.

Место проведения переговоров России и Украины в Белоруссии, которые состоятся 3 марта. Фото © Telegram / Придыбайло | Субъективно

На Украине националисты препятствуют выходу мирных жителей из ряда городов, в том числе из Киева, Харькова, Мариуполя и других. Сложности с этим возникают и у иностранцев. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он призвал международные организации и руководство Украины немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.

При этом Мизинцев рассказал, что уже более десяти тысяч тонн гуманитарных грузов подготовлено для жителей Украины, которые находятся на подконтрольных ВС РФ территориях. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.

Телекомпания NBC сообщила о поставке Штатами Украине на этой неделе "сотен" ЗРК Stinger. Отмечается, что власти США действуют в рамках масштабного пакета "летальной и нелетальной" помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов, санкционированной ранее Белым домом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Запад в ксенофобии по отношению к россиянам. Он считает, что против РФ была развёрнута "жестокая информационная война". Политик также спрогнозировал скорое прекращение работы системы SWIFT.

Запад меж тем продолжает пытаться накачивать Украину оружием, несмотря на российскую "Операцию Z". Так, о намерении поставить большую партию сообщили власти Испании: к границе Польши и Украины они намерены отправить более тысячи гранатомётов, пулемёты и сотни тысяч патронов для стрелкового оружия. Предполагается, что там это всё заберут украинские военные.

Главное из утреннего заявления Минобороны РФ: Выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, жертв и разрушений жилых домов нет.

Российские ВС взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое.

В Бородянке мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий для выхода мирных жителей там российские военные не оказывают.

За время всей операции поражены 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 РЛС.

Уничтожено 49 самолётов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и миномётов, 53 беспилотника.

Новые заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова: Сообщения о возможном введении военного положения в РФ, распространяющиеся в соцсетях, — это утка. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов.

Российская делегация ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром. Ожидает до сих пор. Украинские переговорщики явно не спешат.

Кремль соболезнует близким российских военных, погибших на Украине: Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно все вместе восхищаемся героизмом наших военных. И их подвиг войдёт в историю как подвиг в борьбе с нацистами.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной состоятся там же, где и были запланированы: на территории Брестской области Белоруссии, ориентировочно, около 15:00.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям националистов, мешающих эвакуации мирных людей из Киева, Харькова, Мариуполя, Волновахи и других городов Украины.

Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров. Они проходят в Беловежской Пуще. Перед стартом общения члены делегаций пожали друг другу руки, фото публикует BELTA:









В Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины. Страны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

Анонсирован третий раунд, процесс продолжится в ближайшие сроки.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ объявил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине. К сожалению, посмертно. Получивший тяжёлое ранение старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков.

Российский лидер подчеркнул, что "Операция Z" идёт по плану, в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи решаются.

Путин также сообщил, что семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 миллионов рублей. Выплаты в размере трёх миллионов получат военнослужащие, получившие контузию или ранение. Есть и ещё ряд выплат, положенных им по закону.

Пентагон и Минобороны РФ создают линию связи для избежания инцидентов. Об этом сообщает агентство Reuters. Аналогичный канал связи создавался во время конфликта в Сирии в 2015 году. Тогда он принёс позитивные плоды.

Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию. Как поясняет Госспецсвязь, такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие не могли передавать информацию в РФ и Белоруссию.

По ситуации вокруг Запорожской АЭС на Украине. Первоначально сообщалось, что якобы на станции произошёл пожар, однако Госслужба по ЧС эту информацию опровергла: возгорание произошло в учебном корпусе рядом со станцией. Затем украинский регулятор также проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование.

Заявление Минобороны РФ о ситуации у Запорожской АЭС: Ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была сделана попытка реализации чудовищной провокации.

Около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы: из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.

Ответным огнём из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его.

Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиационный фон в районе электростанции в норме.

Оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Британией не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников.

"Мрии" больше нет". Корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова побывала в аэропорту Гостомель под Киевом, который сейчас контролируется российскими войсками, и показала уничтоженный самый большой в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия". Видео можно посмотреть здесь.

СМИ разыскали родителей Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб, исполняя свой военный долг в рамках "Операции Z" на Украине. О том, что 25-летнего офицера посмертно представили к награде, его матери Сапижат Исаевне Мазаевой рассказал брат. "Брат пришёл и сказал: "Гордись, сестра. Ты воспитала героя!" Теперь мне только и остаётся, что гордиться сыном, который был для всех нас большой опорой и надеждой", — поделилась женщина. О жизни и подвиге Нурмагомеда Гаджимагомедова читайте здесь.

Минобороны РФ — о гуманитарной ситуации на Украине: На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается.

Более семи с половиной тысяч иностранных граждан удерживаются в украинских городах в качестве заложников.

В Сумах неонацисты обстреляли общежитие, в котором проживают индийские студенты, ранено пять человек, судьба одиннадцати неизвестна.

Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.

Спланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций.

Должностные лица в Офисе президента Украины отказались помогать с эвакуацией мирных граждан из Харькова.

Министерство обороны России объявило о ликвидации командно-наблюдательного пункта националистического батальона "Айдар" в ходе военной "Операции Z". Объект был поражён беспилотником ВКС РФ "Иноходец" на территории ДНР. Опубликовано также видео операции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад заинтересован в продолжении боевых действий на Украине, чтобы "утопить" в них и Москву, и Минск. Он добавил, что конфликт в Незалежной "сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжёлым он ни был", а вот объявленная Западом гибридная война, включающая экономические санкции, — "это надолго".

Владимир Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Москвой. Он отметил, что все действия России возникают в ответ на недружественные шаги других государств.

Путин призвал соседние страны "не нагнетать". Видео © LIFE

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться уже завтра или в воскресенье, 5 или 6 марта. Об этом журналистам сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны РФ заявило, что украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов. Так, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, расположенных вне города. Местным жителям националисты при этом запрещают покидать дома.

Так, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, расположенных вне города. Местным жителям националисты при этом запрещают покидать дома. Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам.

С 2014 года в Донбассе погибло 5150 жителей республики, из них 91 ребёнок. Такие данные привёл аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР.

Россия, проводя военную специальную "Операцию Z" на Украине, не ставит целью разделить эту страну на части. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia: "Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности".

Меж тем президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на НАТО: заявил, что альянс едва ли кого-то может защитить. По его мнению, вчерашний саммит военного блока был "слабым, растерянным". Что же касается самого Зеленского, он опроверг слухи о том, что покинул Киев: показал видео из своего столичного кабинета.

Минобороны Словакии отказалось передавать свои самолёты Украине. Как заявили в ведомстве, республика не может отдать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены. Ранее пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в "Фейсбуке" сообщала, что три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолётов. Однако, как оказалось, Польша и Болгария в этом тоже участвовать не готовы.

Брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на Украине: Вооружённые силы ДНР продвинулись на 27 километров, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка, Антоновка. Силы ЛНР при огневой поддержке российских сил вышли на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка.

Российские силы за прошедшие сутки взяли под контроль населённые пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.

Ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

Cжимается кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 радиолокационная станция.

Уничтожены 66 самолётов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и миномётов, 56 беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду за выполнение боевых задач на Украине. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Судя по всему, гуманитарная операция по выводу мирных граждан из Мариуполя и Волновахи сорвана: по данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

В Минобороны РФ отметили, что готовы и дальше "терпеливо и настойчиво" работать с представителями Украины и международными организациями, несмотря на тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции.

Власти Мариуполя подтвердили, что эвакуация мирного населения по открытому ранее гуманитарному коридору в целях безопасности переносится.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров.

Российская армия взяла под контроль военную базу Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с селом Раденск Херсонской области. По данным Минобороны РФ, подготовку на этом месте проходили различные подразделения: морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы.

Брифинг Минобороны РФ: ВС России за время операции уничтожили 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.

Войска ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

В связи с нежеланием Украины воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" Вооружённые силы РФ возобновили наступление.

ВКС России сбили четыре украинских штурмовика Су-27 под Житомиром.

Член украинской делегации Давид Арахамия, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа", сообщил, что третий раунд переговоров с Россией пройдёт 7 марта на польско-белорусской границе.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, дополнительно выплатят по пять миллионов рублей. Раненные во время операции военные получат единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей.

Брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z" на 6 марта: Российская армия уничтожила уже 2203 объекта военной инфраструктуры Украины: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооружённых сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационную станцию, 69 самолётов на земле и 24 самолёта в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата.

ВС РФ утром 6 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.

За сутки истребительной авиацией РФ сбито два вертолёта Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2".

ПВО ВКС России сбито четыре Ми-27, один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и Су-25 в районе Нежина. Войска ЛНР и ДНР установили контроль ещё над 11 населёнными пунктами.

Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Главное из диалога двух лидеров: Путин заявил, что приостановка "Операции Z" возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.

Он подчеркнул, что попытки украинской стороны затянуть переговоры бесперспективны.

Эрдоган в свою очередь осудил набирающую обороты в ряде западных государств оголтелую кампания по дискриминации русской культуры и её деятелей.

Он отметил, что важно поддерживать контакты по линии дипломатических и военных ведомств двух стран.

Зеленский обрушился с гневной тирадой на западных партнёров. Лидер Незалежной возложил на них вину за гибель украинцев из-за отказа закрыть небо над страной и предоставить Киеву военные самолёты. "Если вы этого не сделаете и если вы не дадите нам хотя бы самолёты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод: вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", — заявил он.

Макрон позвонил Путину второй раз за неделю. Вот о чём они говорили: Президент РФ рассказал коллеге об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Он предупредил, что попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Путин сообщил, что российские войска вместе с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме.

Российский лидер отметил, что, несмотря на объявленный 5 марта режим тишины, украинские националисты не допустили эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Волновахи. А паузу в боевых действиях использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях.

Главное из брифинга Минобороны России: ВКС РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром в Виннице.

Истребительной авиацией и ПВО ВКС РФ сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотника.

Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

Минобороны РФ предупредило соседние страны о недопустимости использования их аэродромов для базирования украинских боевых самолётов.

В ходе спецоперации на Украине вскрыты факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США.

Украинские националисты из полка "Азов" расстреляли группу беженцев, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. В результате погибли двое и ранено ещё четыре мирных жителя, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине: В Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают мирных жителей в домах, а также прикрываются ими как живым щитом.

Украинская сторона отказывается взаимодействовать по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.

На Украине радикалы проводят этнические чистки, распространяется информация о создании лагерей для граждан, не поддерживающих действующий киевский режим, и иностранцев.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с боевиками нацбатальона "Азов" готовят провокацию с радиоактивным заражением территории в районе Харькова. Речь идёт о минировании реактора на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте.

Россия объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра по мск 7 марта и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Киевский режим возмутил один из маршрутов, который предполагает эвакуацию мирного населения в Белоруссию с последующим вылетом в РФ. Украина согласилась на остальные гумкоридоры.

Новый брифинг Минобороны РФ. Главное: По состоянию на 13:00 Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.

Националисты и ВСУ не выпускают мирных жителей и иностранных граждан, не прекращают артиллерийский и миномётный огонь во время режима тишины.

Власть Украины полностью утратила контроль над положением дел в стране и находится под влиянием радикалов.

Из зон проведения специальной военной операции на Украине эвакуировано более 168 тысяч человек, 43 469 из них — дети.

Власти Украины согласовали открытие гуманитарных коридоров, но намеренно не указали открытые в направлении РФ из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.

Госграницу РФ пересекли 19 256 единиц личного автотранспорта с территории Украины.

Миллионы украинцев, тысячи иностранных граждан находятся в информационной блокаде в Незалежной.

Встреча Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой планируется на полях дипломатического форума в Анталье 10 марта. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Путин в разговоре с главой Евросовета призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей и заставить Киев уважать гуманитарное право. Он заявил, что основная угроза на Украине исходит от нацформирований, которые прикрываются гражданским населением.

Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". "Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым — российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это всё. Это может остановиться в любой момент", — объяснил он в интервью Reuters.

Российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу на переговоры с Украиной. Мединский заявил, что они ждут украинских представителей. "Их пока ещё нет. Немного задерживаются. Это у нас уже стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждём. Мы готовы к переговорам. Будет обсуждаться все те же самые вопросы. Три блока вопросов: вопрос внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования", — сказал он.

Делегация Киева прилетела на третий раунд переговоров с Россией на натовских вертолётах.

Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще, сообщает Посольство России в Белоруссии.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подвёл итоги третьего раунда переговоров с украинцами: "Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен", — сказал он. Член делегации Незалежной Михаил Подоляк заявил, что на сегодня "результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет". Но он отметил, что стороны получили позитивные итоги с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения.

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра по московскому времени 8 марта и готова обеспечить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из ряда городов Незалежной. Так, предполагается, что мирные граждане смогут покинуть Киев и прилегающие населённые пункты, а также выехать из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. В частности, им будет доступна вакцинация и лекарства по рецептам врачей, а также специализированная и высокотехнологичная помощь. По оценкам Минздрава, число таких людей может достигнуть 150 тысяч.

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину порядка 430 тонн гуманитарной помощи. Около десяти тонн из общего доставленного груза составляют продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей.

Сегодня, 8 марта, и российская, и украинская сторона объявили день тишины до 22:00 мск (21:00 по киевскому времени), чтобы люди смогли безопасно эвакуироваться по гуманитарным коридорам, а также была доставлена гумпомощь. Так, действует гумкоридор из города Сумы до Полтавы. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что страна готова обеспечить движение мирных жителей по нему.

Кроме того, по её словам, украинская сторона представила России и Международному комитету Красного Креста маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи.

Позднее начал работу гумкоридор Мариуполь – Запорожье. Также в город был направлен гуманитарный груз.

Колонна с беженцами из Сум, выехавшая в Полтавскую область по открытым гуманитарным коридорам. Видео © Telegram / "Украина 24"

Руководители российских ведомств продолжают общаться с западными коллегами о проводимой "Операции Z". Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора изложил госсекретарю Святого престола кардиналу Пьетро Паролину принципиальную позицию России относительно обстоятельств и целей проводимой на Украине специальной военной операции. А министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию вокруг Незалежной с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

Тем временем Запад и иностранные компании продолжают отказываться от сотрудничества с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия использует энергоносители в качестве оружия. По его словам, на избавление от энергетической привязанности к РФ потребуется некоторое время. Журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн сообщила, что власти Соединённых Штатов планируют 8 марта одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ. Премьер Эстонии Кая Каллас вообще призвала изолировать Россию от свободного мира.

Новый брифинг начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева — об эвакуации мирных жителей Украины: Украине было предложено десять маршрутов: по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Маршруты предполагали эвакуацию в Россию, а также — по подконтрольным киевским властям территориям в Польшу, Молдову и Румынию. Однако подтверждён был лишь один — из города Сумы в Полтаву.

Без участия украинской стороны за сутки было эвакуировано 5334 человека из опасных зон Украины, а также ДНР и ЛНР, из которых 781 ребёнок.

Националисты же жестоко пресекают попытки выхода людей через гумкоридоры в РФ. А мэры городов и официальные представители власти Киева получили установки не допускать эвакуацию жителей в РФ и даже не сообщают им о такой возможности.

За время проведения "Операции Z" на Украину было доставлено 946 тонн гуманитарного груза, а в населённых пунктах проведено 132 гуманитарные акции.

Новый брифинг Минобороны РФ: Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация Воздушно-космических сил России в течение дня уничтожила 32 военных объекта на Украине. Среди них четыре пункта управления, два склада горючего, три радиолокационные станции, а также 23 района сосредоточения вооружения и военной техники.

Кроме того, военные РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине. Группировка войск ЛДНР и РФ в течение дня в общей сложности установили контроль над семью посёлками. В частности, были освобождены Оленовка, Польное, Передовое и другие.

Российские военнослужащие уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО в ходе "Операции Z". Конашенков добавил, что также уничтожено 897 танков и других боевых бронированных машин, 336 орудий полевой артиллерии и миномётов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, 95 реактивных систем залпового огня и 84 беспилотных летательных аппарат.

Тем временем президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России. Так, Вашингтон вводит запрет на импорт нефти и газа из России. Американский лидер отметил, что данное решение ударит по самим Штатам, но иначе страна поступить не может. Также он с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. В свою очередь в Великобритании заявили, что смогут запретить импорт нефти и нефтепродуктов из России уже к концу 2022 года.

Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 9 марта для обеспечения работы гуманитарных коридоров. Об этом говорится в заявлении, подписанном главой Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковником Михаилом Мизинцевым. Отмечается, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других городов по согласованию с властями Украины.

Расчёт Киева, что ему удастся переломить ситуацию в свою пользу за счёт масштабных поставок оружия из-за рубежа, не оправдывается. Например: Пентагон не оценил идею Польши вовлечь НАТО в передачу МиГ-29 Украине;

Япония отказала Киеву в просьбе о поставках оружия из-за особенностей своего законодательства;

Нуланд признала невозможность быстрой передачи Украине системы ПРО Iron Dome.

Также Игорь Конашенков рассказал, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР. По данным ведомства, в нём должны были участвовать националисты, которым было предписано завершить все мероприятия боевого слаживания до 28 февраля. При этом роль США и НАТО в подготовке наступления пока остаётся невыясненной.

Тем временем очевидцы сообщают о мощном взрыве в Луганске. При этом в МЧС ЛНР сведений о повреждениях и разрушениях не поступало. А официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в республике сбили украинскую ракету "Точка "У".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала несколько комментариев о разработке биологического оружия на территории Украины и ходе "Операции Z": Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи. Их поддерживало Минобороны США.

Мы задаёмся вопросом, были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях на Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов.

США не удастся отмолчаться по поводу вскрывшихся фактов биологических разработок на Украине, РФ требует подробностей.

Переговоры с Украиной ведутся для того, чтобы прекратить кровопролитие, есть прогресс.

Около 2 млн человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию.

Националисты на Украине препятствуют эвакуации мирных жителей из городов, информация об эвакуации намеренно скрывается властями от населения.

Спецоперация РФ не ставит целью свержение действующей власти на Украине.

Новые заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова: О разработке биологического оружия на территории Украины: Эта тема важна для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами.

Эта тема важна для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. О вероятности срыва курортного сезона в Крыму и на Кубани из-за "Операции Z": Мне не известно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма. Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши Вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать безопасность на должном уровне. Никаких оснований ставить это под сомнение не вижу.

Мне не известно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма. Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши Вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать безопасность на должном уровне. Никаких оснований ставить это под сомнение не вижу. О дефиците поставок комплектующих из-за санкций: Штаб создан в кабмине. Принимают не какие-то меры, а меры весьма системные, серьёзные. Безусловно, в первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и т.д. Но принимаемые меры рассчитаны на то, чтобы упорядочить, наладить и обеспечить на должном уровне функционирование нашей экономики в нынешних условиях.

Штаб создан в кабмине. Принимают не какие-то меры, а меры весьма системные, серьёзные. Безусловно, в первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и т.д. Но принимаемые меры рассчитаны на то, чтобы упорядочить, наладить и обеспечить на должном уровне функционирование нашей экономики в нынешних условиях. О вероятности возвращения Донбасса в состав Украины на компромиссных условиях: Что касается нашей позиции, она уже неоднократно доводилась и до сведений украинской стороны, и до глав государств Европы и иных. Крым — это российский регион, и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается ДНР и ЛНР, это суверенные независимые государства. Они признаны РФ. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать.

Что касается нашей позиции, она уже неоднократно доводилась и до сведений украинской стороны, и до глав государств Европы и иных. Крым — это российский регион, и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается ДНР и ЛНР, это суверенные независимые государства. Они признаны РФ. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать. О поставках российских нефти и газа: Мы неоднократно говорили, что РФ была, есть и остаётся надёжным гарантом энергобезопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы получателям. Европейские лидеры в один голос признают, что РФ бесперебойно и в полном объёме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру танковой роты капитану Алексею Лёвкину за выполнение боевых задач в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Лёвкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых.

Новая информация от Минобороны РФ: Вооружённые силы РФ за время спецоперации уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины.

90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя.

Украинская система ПВО носит уже "очаговый характер" и не может существенно противодействовать российской авиации.

Российские ВКС на земле и в воздухе уничтожили 89 украинских боевых самолётов и 57 вертолётов.

Информацию о воздушной обстановке Украина получает за счёт самолётов E-3A, которые дежурят в воздушном пространстве Польши.

Минобороны РФ фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации.

В Министерстве обороны России сообщили, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и ЛЭП, питающим Чернобыльскую АЭС. Российские специалисты оперативно приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.