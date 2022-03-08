Лавров обсудил с госсекретарём Святого престола Паролином "Операцию Z" на Украине
Отмечается, что стороны выразили надежду на скорое проведение четвёртого раунда российско-украинских переговоров и достижение согласия по решению кризиса с целью прекращения боевых действий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с государственным секретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином специальную "Операцию Z" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"В связи с выраженной Паролином обеспокоенностью ситуацией на Украине Сергей Лавров изложил собеседнику принципиальную позицию России относительно обстоятельств и целей проводимой на Украине специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что стороны выразили надежду на скорое проведение четвёртого раунда российско-украинских переговоров и достижение согласия по решению сложившегося кризиса с целью прекращения боевых действий.
Ранее стало известно, что Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретятся в Анталье 10 марта. Эта договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции. Стоит отметить, что Киев давно хочет прямого разговора между президентами двух стран — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом Кулеба может вновь заявить как раз на встрече с Лавровым.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров планируется сегодня в 17:00. Делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.