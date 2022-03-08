Лавров обсудил с госсекретарём Святого престола Паролином "Операцию Z" на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с государственным секретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином специальную "Операцию Z" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"В связи с выраженной Паролином обеспокоенностью ситуацией на Украине Сергей Лавров изложил собеседнику принципиальную позицию России относительно обстоятельств и целей проводимой на Украине специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретятся в Анталье 10 марта. Эта договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции. Стоит отметить, что Киев давно хочет прямого разговора между президентами двух стран — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом Кулеба может вновь заявить как раз на встрече с Лавровым.