Российские военные и миротворцы в рамках акции "Вам, любимые!" поздравили женщин с 8 Марта

Дам с праздником по случаю Международного женского дня поздравляют по всей России и за её пределами. Не остались в стороне, конечно же, российские военнослужащие, миротворцы, курсанты военных университетов, юнармейцы.

В Алтайском крае, Новосибирской области и Хакасии военнослужащие общевойскового объединения, территориальной военной комендатуры и военной автоинспекции Центрального военного округа ходили по домам, чтобы поздравить женщин с 8 Марта, и останавливали автолюбительниц, чтобы вручить тюльпаны. Дамы в ответ улыбались, а одна даже бросилась обниматься.

Военнослужащие ЦВО в Новосибирской области, Хакасии и Алтайском крае поздравили женщин с 8 Марта. Видео © Telegram / UnitedRUS

В Таджикистане поздравления по случаю 8 Марта от российских военнослужащих 201-й военной базы получили женщины-ветераны войны и труда, вдовы военных и многодетные мамы.

Поздравление с Международным женским днём от российских военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане. Видео © Telegram / UnitedRUS

Российские миротворцы в Карабахе присоединились к акции "Вам, любимые!". Местным жительницам они презентовали тюльпаны.

Российские миротворцы поздравили жительниц Нагорного Карабаха с 8 Марта. Видео © Telegram / UnitedRUS

Дарили цветы дамам и курсанты Военного университета в Москве — под звуки игры музыкальных инструментов.

Курсанты Военного университета в Москве поздравили дам с 8 Марта. Видео © Telegram / UnitedRUS