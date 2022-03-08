Политолог Станкевич: Отказ ЕС от нефти из РФ мог привести к коллапсу мировой экономики

Эксперт отметил, что обсуждение введения запрета длилось почти сутки, но в результате ряд стран не пошёл на такой шаг, так как заместить топливо из нашей страны нечем.

Отказ стран Евросоюза от поставок нефти из России мог привести к полному коллапсу и стагнации мировой экономики. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Сергей Станкевич.

"Европа импортирует порядка 500 тонн нефти в год, из них 150 миллионов тонн, то есть треть, приходится на российский экспорт. Плюс дополнительно ещё 80 миллионов тонн — нефтепродукты. Заместить эти поставки нечем", — пояснил Станкевич.

Он отметил, что обсуждение введения запрета длилось почти сутки, но в результате ряд стран Евросоюза отказался от такого намерения. Политолог напомнил, что разговоры о введении эмбарго на экспорт российской нефти вызвали скачки на биржевом рынке.

"Как только стало известно к утру, что эмбарго не будет, цена снизилась и сейчас составляет 125 долларов за бочку. Но это всё равно много. Европейский союз воспринимает эту цену достаточно тяжело. Но шага, который ведёт к коллапсу и стагнации мировой экономики, удалось избежать", — резюмировал Станкевич.