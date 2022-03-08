Политолог Станкевич: Отказ ЕС от нефти из РФ мог привести к коллапсу мировой экономики
Эксперт отметил, что обсуждение введения запрета длилось почти сутки, но в результате ряд стран не пошёл на такой шаг, так как заместить топливо из нашей страны нечем.
Отказ стран Евросоюза от поставок нефти из России мог привести к полному коллапсу и стагнации мировой экономики. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Сергей Станкевич.
"Европа импортирует порядка 500 тонн нефти в год, из них 150 миллионов тонн, то есть треть, приходится на российский экспорт. Плюс дополнительно ещё 80 миллионов тонн — нефтепродукты. Заместить эти поставки нечем", — пояснил Станкевич.
Он отметил, что обсуждение введения запрета длилось почти сутки, но в результате ряд стран Евросоюза отказался от такого намерения. Политолог напомнил, что разговоры о введении эмбарго на экспорт российской нефти вызвали скачки на биржевом рынке.
"Как только стало известно к утру, что эмбарго не будет, цена снизилась и сейчас составляет 125 долларов за бочку. Но это всё равно много. Европейский союз воспринимает эту цену достаточно тяжело. Но шага, который ведёт к коллапсу и стагнации мировой экономики, удалось избежать", — резюмировал Станкевич.
Ранее Лайф писал, что Shell прекратит закупки российской нефти. В организации обещают "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ" и называют это "сложным вызовом".
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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