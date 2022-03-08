Первая колонна с беженцами из Сум выехала в Полтавскую область

На кадрах видны автобусы и легковые автомобили с наклейками Красного Креста. Ранее губернатор Сумской области заявил, что по согласованному коридору можно выезжать и на легковых авто.

Колонна с беженцами из Сум, выехавшая в Полтавскую область по открытым гуманитарным коридорам. Видео © Telegram / "Украина 24"

Первые автобусы с беженцами из Сум выехали в Полтавскую область Украины по открытым гуманитарным коридорам. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в телеграм-каналах телеканала "Украина 24" и издания "Политика страны".

На кадрах видно колонну из автобусов и легковых автомобилей с наклейками Красного Креста.

По данным издания "Страна.ua", ранее губернатор Сумской области заявил, что по согласованному коридору можно выезжать и на легковых автомобилях. Главным условием для этого является отсутствие с собой оружия.

Ранее вице-премьер Украины Верещук заявила о начале работы гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Сообщалось, что по этому направлению должны быть эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.