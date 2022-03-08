Первая колонна с беженцами из Сум выехала в Полтавскую область
Колонна с беженцами из Сум, выехавшая в Полтавскую область по открытым гуманитарным коридорам. Фото © Telegram / "Украина 24"
На кадрах видны автобусы и легковые автомобили с наклейками Красного Креста. Ранее губернатор Сумской области заявил, что по согласованному коридору можно выезжать и на легковых авто.
Колонна с беженцами из Сум, выехавшая в Полтавскую область по открытым гуманитарным коридорам. Видео © Telegram / "Украина 24"
Первые автобусы с беженцами из Сум выехали в Полтавскую область Украины по открытым гуманитарным коридорам. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в телеграм-каналах телеканала "Украина 24" и издания "Политика страны".
На кадрах видно колонну из автобусов и легковых автомобилей с наклейками Красного Креста.
По данным издания "Страна.ua", ранее губернатор Сумской области заявил, что по согласованному коридору можно выезжать и на легковых автомобилях. Главным условием для этого является отсутствие с собой оружия.
Ранее вице-премьер Украины Верещук заявила о начале работы гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Сообщалось, что по этому направлению должны быть эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.
Минобороны РФ сообщало, что гумкоридоры открыты из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Режим тишины в этих регионах вводится с 10:00 по московскому времени. Такая мера необходима для эвакуации мирных граждан.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.