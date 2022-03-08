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8 марта, 11:59

"Страшновато было": Непряева рассказала о причинах отъезда российских лыжников с этапов Кубка мира в Норвегии

Напомним, наши спортсмены были вынуждены уехать из Скандинавии и пропустить финальные старты сезона.

Российская лыжница, обладательница Кубка мира Наталья Непряева рассказала об атмосфере в Норвегии и причинах отъезда наших спортсменов с финальных этапов сезона.

"Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, то это было бы небезопасно. Почему? Из-за поведения некоторых местных отморозков. Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: "Уйди отсюда, а?" Страшновато было", — рассказала Непряева "Спорт-Экспрессу".

Она также заметила, что последствия стартов для наших спортсменов и всего лыжного сообщества могли бы стать крайне неприятными, ведь в Норвегии россияне сталкивались с реально агрессивно настроенными болельщиками.

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Обложка ©

Getty Images / Tom Weller / VOIGT / DeFodi Images

Шамиль Гаджиев

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