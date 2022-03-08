"Страшновато было": Непряева рассказала о причинах отъезда российских лыжников с этапов Кубка мира в Норвегии

"Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, то это было бы небезопасно. Почему? Из-за поведения некоторых местных отморозков. Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: "Уйди отсюда, а?" Страшновато было", — рассказала Непряева "Спорт-Экспрессу".