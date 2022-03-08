Прекрасные, талантливые, фантастические: Самые яркие девушки российского спорта В Международный женский день Лайф напоминает болельщикам о тех, кто делает этот мир лучше не только своей красотой, но и фантастическими победами 7 марта, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY/Михаил Джапаридзе, © Instagram/pryanya93

В российском спорте всегда было немало настоящих героев, способных поражать воображение. И речь не только о представителях сильного, но и прекрасного пола. Наши спортсменки нередко показывают всему миру, как можно преодолевать все трудности и брать главные награды самых разных мировых турниров. Лайф рассказывает о тех, без кого сегодня невозможно представить российский спорт.

Камила Валиева

Фото © ТАСС/Ulrik Pedersen/NurPhoto

15-летняя фигуристка Камила Валиева стала главной героиней Олимпийских игр в Пекине. Из-за "допингового" скандала она столкнулась с колоссальным давлением, которое оказывалось на неё абсолютно со всех сторон. Кстати, до сих пор никто так и не доказал, что Валиева специально употребляла запрещённые вещества, да и вообще после Игр все как-то затихли. Впрочем, этого следовало ожидать.

А Валиева тем временем, проиграв Олимпиаду, не лишилась целого ряда других невероятных достижений. Она — мировая рекордсменка. Причём в последние разы Камила уже просто била собственные достижения, ведь для всех остальных бороться с Валиевой было непосильной задачей. Помимо этого, она с первого же раза сумела стать чемпионкой Европы и выиграть чемпионат страны. Сейчас Валиева приходит в себя после пекинских Игр, а мы верим, что она ещё неоднократно всем покажет свою мощь.

Анна Щербакова

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Но если Валиева — феномен, то Анна Щербакова — пример абсолютно железных нервов и запредельной силы воли. Характер нашей чемпионки — это что-то запредельное. В её арсенале нет пяти четверных прыжков, как у Александры Трусовой, зато она чисто катает все свои программы, постоянно демонстрируя готовность показывать всё более и более высокие результаты.

К слову, именно Анна Щербакова стала не только чемпионкой мира, но и победительницей Олимпийских игр в Пекине. Хотя ещё пару месяцев назад шли разговоры о том, что Щербакову не надо брать в Китай, а вместо неё стоит обратить внимание на Елизавету Туктамышеву. Кажется, что теперь Щербакова всё и всем доказала.

Наталья Непряева

Фото © ТАСС/AP/Alessandra Tarantino

Российские лыжи в последние годы переживают невероятный подъём. Наши спортсменки абсолютно на равных борются со всеми соперницами, в том числе и грозными норвежками. Не верите? Посмотрите на Наталью Непряеву — абсолютно лучшую лыжницу не только нашей страны, но и всего мира. Подтверждения у этого тезиса сразу два: Большой хрустальный глобус и победа на "Тур де Ски", ставшая для нашей страны первой в истории.

И это при том, что наших лыжников абсолютно беспардонно и бесцеремонно не пустили на финальные этапы Кубка мира, а соревнования в Тюмени и вовсе отменили в связи с "Операцией Z". Впрочем, даже всеобщая западная истерия, в том числе и от спортсменов, не помешала Непряевой стать абсолютно лучшей в этом сезоне. И это более чем заслуженно.

Дина Аверина

Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Ещё один пример невероятного мужества абсолютно хрупкой и нежной девушки, которая является символом, возможно, самого женственного вида спорта на планете — художественной гимнастики. Дина Аверина из года в год борется со всеми сложностями и обстоятельствами, которые сваливаются на её плечи. Её стойкости может позавидовать даже самый мускулистый атлет.

Аверина — мировая рекордсменка по числу побед на чемпионатах мира. И это всё в то время, когда её всячески пытаются притормозить и не дать ей победить в тех ситуациях, когда она абсолютно лучшая. И вы уже наверняка и не помните, кто такая Линой Ашрам, а вот про Аверину — без сомнений помните и переживаете за неё. Своё олимпийское золото она, похоже, постарается взять в 2024 году. Если судьи снова не устроят очередной беспредел.

Виталина Бацарашкина

Фото © ТАСС/AP/Alex Brandon

Настоящая мастерица стендовой стрельбы, красавица и двукратная Олимпийская чемпионка — всё это о Виталине Бацарашкиной, одной из главных звёзд прошлогодней Олимпиады в Токио. Уроженка Омска по-настоящему зажгла не только на Играх, но и после них, когда весь мир узнал о её любви к "Ведьмаку" и не смог пройти мимо этого. Нет никаких сомнений, что она тоже ещё не один раз заставит всю страну вспомнить о себе и активно переживать за неё на всё новых и новых стартах.

Мария Ласицкене

Фото © ТАСС/imago images/Beautiful Sports

Настоящая королева прыжков в высоту, да и всей лёгкой атлетики. Ласицкене уже давно и достаточно прочно обосновалась на вершине всех мировых списков и рейтингов. В её коллекции самых разных наград очень не хватало олимпийского золота, и Ласицкене сумела взять его в Токио. Ровно тогда, когда многие скорее верили в возможный успех украинки Магучих и других сильных соперниц нашей спортсменки. А она смогла и снова показала свой железный характер.

Юлия Ефимова

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Кто-то скажет, что Ефимова — уже не та. Что и результатами не балует, и карьеру пора бы завершить. Но сама спортсменка раз за разом говорит о том, что не желает останавливаться. Примечательно, что вне зависимости от формы Юлия Ефимова — всегда одна из главных фавориток любого старта, на который она приезжает. Кроме того, нельзя обойти стороной и тот факт, что Ефимова — абсолютный секс-символ всего мирового плавания. Как говорится, не только умница, но и красавица.

Этери Тутберидзе

Фото © Getty Images/Jean Catuffe

Нельзя не отметить и тех, кто готовит из года в год наших чемпионок, — тренеров. Самая яркая представительница этого цеха — Этери Тутберидзе. Список её необычайно талантливых подопечных пополняется из года в год. Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева и многие другие — всё это воспитанницы именно Этери Тутберидзе.

Она, кажется, словно вся состоит из стали. Абсолютно железная леди всего мирового фигурного катания, для воспитанниц которых существует лишь одна награда — золото. Сейчас представить всё наше фигурное катание без Этери Тутберидзе невозможно, ибо КПД у неё абсолютно запредельный.

Елена Вяльбе

Фото © ТАСС/Сергей Фадеиче

Нельзя не сказать и про ещё одну абсолютно железную леди российского спорта — президента Федерации лыжных гонок РФ Елену Вяльбе. При ней наши лыжи вышли на такой уровень, что норвежцам ничего не остаётся, как смотреть и завидовать. И всё это заслуга именно Елены Вяльбе, которая лично переживает абсолютно за каждого спортсмена и всегда вместе с командой.

Не зря же Вероника Степанова — молодая звёздочка отечественных лыж — неоднократно говорила о том, что "система Вяльбе" работает. Для всех это показательный пример того, как любимый миллионами вид спорта можно вытащить из непростой ситуации и вывести на абсолютно космический уровень. А уже после не стесняться показывать своих эмоций и искренне переживать за каждого своего подопечного, словно за родного ребёнка.

Главная героиня российского спорта? Камила Валиева Анна Щербакова Дина Аверина Елена Вяльбе

Авторы Шамиль Гаджиев