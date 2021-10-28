"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной После Олимпиады в Токио казалось, что скандалов, подобных тому, что случился там на гимнастическом турнире, больше не будет. Как говорится, не прошло и года, а ситуация вновь обрела похожие очертания. 28 октября, 14:50 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Toru Hanai / Getty Images

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии до сегодняшнего дня протекал в абсолютно тихом и спокойном ключе. Россиянка Дина Аверина — главный фаворит соревнований — выигрывала абсолютно во всех видах программы и шла на рекорд по числу побед на мировых форумах. Как вдруг неожиданно для всех повторилось то, что в августе наблюдал весь мир. Аверина снова остаётся без золота. И снова не очень понятно почему.

Наша умница!

Только вдумайтесь, за полтора дня Дина Аверина выиграла три (!) золотые медали. Она была лучшей абсолютно во всём. В статусе главной примы и звёздочки выходила делать упражнения с лентой. Те самые, из-за которых разгорелся скандал на Олимпиаде. И ведь снова к Дине сложно придраться — наша молодая спортсменка сделала всё бесподобно! Грациозные прыжки, запредельного уровня работа с предметом, пластика и красота — всё, чтобы взять четвёртое золото.

Оно бы стало историческим для Авериной — 17-м. До сих пор в мире есть только одна гимнастка, которая выигрывала чемпионаты мира столько же раз, — Евгения Канаева. И вот Аверина к ней подошла на расстояние вытянутой, даже не руки, скорее, пальца. Однако вновь в планы нашей звёздочки вмешались судьи. Золото они отдали Алине Горносько из Белоруссии. Претензий к ней никаких и быть не может, ибо сделала она всё прекрасно. Но кто же объяснит, почему так судят Аверину?

Россиянке просто взяли и снизили трудность предмета с 9,8 на 9,2 — почувствуйте разницу. Как итог — Аверина проигрывает представительнице Белоруссии 0,05 балла. Даже не десятую, а пять сотых...

— Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Дина сделала блестяще ленту, но ей поставили на 0,05 оценку ниже, чем другой девочке. Но это не её оценка, — отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Оказалось, что есть даже конкретный человек, которому, судя по всему, так надоели победы Авериной, что она с радостью ставит её на второе место. Более того, имя этого человека не особо и скрывается. Речь о главе технического комитета Международной федерации гимнастики Наталье Кузьминой.

Тренировала сборную СССР, теперь живёт в Японии

До какого-то момента казалось, что в компетентности Кузьминой сомневаться не приходится. Долгое время она выдвигалась именно от России в техком Европейской федерации гимнастики, хотя уже давным-давно живет в Японии. К слову, Наталья Кузьмина — последний тренер сборной СССР по художественной гимнастике. В числе её учениц такие легендарные спортсменки, как Марина Лобач, Александра Тимошенко, Марина Белоглазова.

Однако уже второй раз подряд на японской земле наших звёзд оставляют без заслуженной медали. Винер-Усманова не стесняется говорить, что виновата в этом именно Наталья Кузьмина.

— У Кузьминой нет ни совести, ни чести. Она же сказала как-то публично нашему (вице-президенту FIG) Василию Николаевичу Титову, что Россия для неё теперь ничто. Вот так себя и ведёт, к сожалению, — отметила Винер-Усманова.

Здесь нужно сразу пояснить важную деталь: Кузьмина не занижает специально оценки нашим. Вернее, если это и происходит, то делает это она не сама. Зато раз за разом Кузьмина отклоняет протесты с нашей стороны. Так было и на Олимпиаде в Токио, когда после упражнений всё с той же лентой наш протест даже рассматривать никто не стал. И снова всё происходит в Японии, где и живёт Кузьмина. Символично.

Причём возмущается действиями Натальи Кузьминой не только спортивное сообщество, даже президент России Владимир Путин недоумевает, как же такое возможно. Вроде бы свой человек, а оказывается, всё немного по-другому.

— Возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас, если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения, — говорил Путин о Кузьминой после скандала на Олимпиаде.

Как итог — Россия отозвала её кандидатуру на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики на ближайший олимпийский цикл. Как бы Кузьмина ни старалась демонстрировать свою нейтральность, но теперь править балом будут совсем иные люди.

Возвращаясь к сегодняшним финалам, стоит отметить ещё пару любопытных моментов. Во время упражнений с булавами судьи очень долго выставляли оценки Дине Авериной, словно что-то пытались выискать. Не нашли. Второй момент связан с тем, что, когда ставили оценки Дине, параллельно пересматривали выступление Арины Авериной. Что любопытно, баллы ей никак не поменяли. Просто оставили как есть, да и ладно. Нечто похожее было и на Олимпиаде в Токио.

Тогда весь мир не дождался объяснений от Кузьминой и судей, хотя вопросов было немало. По всей видимости, нечто похожее будет и сейчас. Снова найдутся те, кто скажет, что "всё было честно", а Кузьмина оставит это без комментариев. Жалко в этой ситуации только сестричек Авериных. Понятно, что для них поездка на этот чемпионат мира — уже огромное испытание, не говоря о том, что тут ещё и надо выступать. После скандала в Токио они думали о том, чтобы оставить спорт. Но продолжили бороться, хоть и снова наткнулись на те же самые грабли.

Авторы Шамиль Гаджиев