По стопам Авериной: Как судьи "украли" у российской гимнастки Мельниковой золотую медаль чемпионата мира Нечто похоже мы уже видели пару месяцев назад. И ситуации между собой очень сильно похожи. 24 октября, 15:56 Фото © Toru Hanai / Getty Images

Очередной скандал в мире гимнастики с участием наших прекрасных спортсменок. И снова в Японии. Пару месяцев назад судьи там беспардонно отняли золото Олимпиады у Дины Авериной, теперь пострадала одна из лучших гимнасток мира, новая королева этого вида спорта Ангелина Мельникова. Вы удивитесь, но ситуация похожа на летнюю, как две капли воды.

"Для нас это золотая медаль"

Пока вы вспоминаете, как выступала Аверина на Олимпиаде, вот вам краткий пересказ того, что было у Мельниковой. Она очень здорово выполнила свою программу, чётко сделала всё, что нужно было в вольных упражнениях, получила свои баллы и отправилась ожидать. Вот только оценки немного удивили — 14,000 балла, в целом оценки хорошие, но их оказалось недостаточно.

А вот победила японка Маи Мураками. Только вдумайтесь, она привезла Мельниковой 66 сотых балла. Даже не десятую, а меньше того. И к представительнице Страны восходящего солнца претензий ноль. Она так же сделала всё чисто и как надо. Вопросы возникают именно к судьям, которые не засчитали Мельниковой достаточно обычный, ничем не примечательный поворот. Ранее она с ним справлялась крайне спокойно и без проблем.

Мельникова и наша команда пошли подавать протест, но он был отклонён. И вы наверняка удивитесь, но протест японской стороны был... удовлетворён. Изначально она получила оценку ниже, чем у нашей спортсменки, однако после пересмотра неожиданно вышла вперёд.

"Дело в том, что у неё (Мельниковой. — Прим. Лайфа) просто забрали золотую медаль. Мы подали протест, но мы имеем право подавать протест только на сложность программы, а не на исполнение. По-видимому, что-то не засчитали. Вы сами понимаете, японку вывели на первое место, вот и всё. Очевидно, что так они решили", — заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко РИА "Новости".

"Это было ужасно"

Естественно, что радости у Мельниковой не было от слова совсем. Спортсменка была подавлена и расстроена и не понимала, за что именно её поставили на второе место. Прослеживается это в её сообщении, которое она оставила в своём "инстаграме".

"Мне не засчитали вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений", — написала Мельникова.

Безусловно, найдутся и те, кто скажет, что Мельникова на этом турнире уже получила своё золото, чего бы и не радоваться. По сути, наша чемпионка уезжает с турнира с полным комплектом наград — золото в многоборье, серебро в вольных и бронза в опорном прыжке. Однако неплохо было бы разменять серебро на золото, особенно когда ты сделала всё, что от тебя зависело.

Есть во всей этой истории достаточно любопытный нюанс. После этого чемпионата мира японка Мураками заканчивает свою спортивную карьеру. Об этом она объявила заранее, так что секретом это не было ровным счётом ни для кого. Возможно, что судьи просто дали ей возможность уйти красиво. Только вряд ли после таких поражений захочет продолжать выступать и Мельникова. Вдруг на следующем турнире ещё кто-то пожелает красиво завершить карьеру, с золотой медалью на груди.

И вновь параллели с Диной Авериной. Там, правда, Линой Ашрам не говорила о том, что уходит. Но вот ведь незадача, ближайший чемпионат мира она решила пропустить. Тогда как Аверина, напротив, туда собирается. И едет она в Японию явно за золотом. Правда, после Олимпиады слухов о том, что Дина не собирается продолжать карьеру, была масса. Как будет сейчас с Мельниковой — большой вопрос.

Хочется верить, что уходить она не собирается. Ибо слишком рано. Королева мировой гимнастики ещё далеко не всё выиграла, хотя всем всё доказала. Для нас Мельникова — двукратная чемпионка мира. Пусть судьи и имели на этот счёт своё, достаточно странное и спорное мнение.

Авторы Шамиль Гаджиев