"Это было ужасно": Гимнастка Мельникова прокомментировала судейский скандал на ЧМ в Японии
Ранее арбитры решили отдать золотую медаль хозяйке соревнований, оставив нашу спортсменку с серебром.
Фото © Instagram/gelyamelnikova
Российская гимнастка Ангелина Мельникова в своём инстаграме отреагировала на судейский скандал на чемпионате мира в Японии и отметила, что поданный нашей федерацией протест был отклонён.
"Мне не засчитали вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений", — написала Мельникова.
Ранее Лайф сообщал, что Ангелина Мельникова стала второй на чемпионате мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Первой же стала хозяйка соревнований Маи Мураками, которая обошла россиянку менее чем на одну десятую балла. Старший тренер нашей национальной команды заявила, что судьи "отняли золото" у Мельниковой, поставив на вершину хозяйку турнира.
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