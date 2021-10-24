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"Это было ужасно": Гимнастка Мельникова прокомментировала судейский скандал на ЧМ в Японии

Ранее арбитры решили отдать золотую медаль хозяйке соревнований, оставив нашу спортсменку с серебром.

24 октября, 14:18
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CVKzaF9vX8A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gelyamelnikova</a></p>

Фото © Instagram/gelyamelnikova

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в своём инстаграме отреагировала на судейский скандал на чемпионате мира в Японии и отметила, что поданный нашей федерацией протест был отклонён.

"Мне не засчитали вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений", — написала Мельникова.

Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

Ранее Лайф сообщал, что Ангелина Мельникова стала второй на чемпионате мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Первой же стала хозяйка соревнований Маи Мураками, которая обошла россиянку менее чем на одну десятую балла. Старший тренер нашей национальной команды заявила, что судьи "отняли золото" у Мельниковой, поставив на вершину хозяйку турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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