Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

Россиянка Ангелина Мельникова стала серебряным призёром чемпионата мира по гимнастике в вольных упражнениях.

В финале она набрала 14,000 балла. Впереди неё лишь хозяйка соревнований, японка Маи Мураками, у которой 14,066 балла. Замкнула тройку сильнейших спортсменка из США Лиэнн Вонг. Ещё одна наша представительница — Владислава Уразова — в очередной раз заняла четвёртое место.