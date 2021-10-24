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Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

Победу одержала хозяйка соревнований, а замкнула тройку сильнейших представительница США.

24 октября, 11:06
<p>Фото © Toru Hanai / Getty Images</p>

Фото © Toru Hanai / Getty Images

Россиянка Ангелина Мельникова стала серебряным призёром чемпионата мира по гимнастике в вольных упражнениях.

В финале она набрала 14,000 балла. Впереди неё лишь хозяйка соревнований, японка Маи Мураками, у которой 14,066 балла. Замкнула тройку сильнейших спортсменка из США Лиэнн Вонг. Ещё одна наша представительница — Владислава Уразова — в очередной раз заняла четвёртое место.

Мельникова выиграла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Мельникова выиграла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Добавим, что для Мельниковой это уже третья медаль на турнире. Сначала она стала чемпионкой в многоборье, а затем взяла бронзу в опорном прыжке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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