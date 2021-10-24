Песков заявил о невозможности помешать Украине вступить в НАТО

Россия не способна помешать намерению Украины вступить в НАТО, однако может минимизировать последствия этого. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", — сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что в РФ будет сделано всё для этого необходимое.