Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не стоит опасаться включения Украины в состав альянса, его он счёл наивным. В первую очередь парламентарий призвал прекратить "рассказывать сказки" об оборонительном характере организации.

"Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Он также напомнил, что весной 2011 года альянс начал ракетно-бомбовую войну против Ливии. Кроме того, на данный момент НАТО активно поддерживает агрессию США в противостоянии с Китаем. Так, по мнению Пушкова, Украина во главе с её "агрессивно-безответственной властью" сделает всё, чтобы втянуть организацию в вооружённый конфликт с РФ. Это может произойти, даже несмотря на волю некоторых стран – членов альянса.

"Бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники", — заключил парламентарий.