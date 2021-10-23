Пушков счёл наивными слова Столтенберга об отсутствии опасности вступления Украины в НАТО
Киев сделает всё, чтобы втянуть альянс в вооружённый конфликт с Москвой, убеждён сенатор. По его мнению, бояться включения Незалежной в НАТО прежде всего должны сами её участники.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не стоит опасаться включения Украины в состав альянса, его он счёл наивным. В первую очередь парламентарий призвал прекратить "рассказывать сказки" об оборонительном характере организации.
"Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Он также напомнил, что весной 2011 года альянс начал ракетно-бомбовую войну против Ливии. Кроме того, на данный момент НАТО активно поддерживает агрессию США в противостоянии с Китаем. Так, по мнению Пушкова, Украина во главе с её "агрессивно-безответственной властью" сделает всё, чтобы втянуть организацию в вооружённый конфликт с РФ. Это может произойти, даже несмотря на волю некоторых стран – членов альянса.
"Бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники", — заключил парламентарий.
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А ранее офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс. По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
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