Ферстаппен оскорбил Хэмилтона во время свободных заездов на Гран-при США

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оскорбил семикратного чемпиона мира "Формулы-1" из команды "Мерседес" британца Льюиса Хэмилтона во время второй сессии свободных заездов на Гран-при США. Соревнования проходят на автодроме в Остине.

В какой-то момент пилоты ехали на трассе бок о бок, и Ферстаппен посчитал, что соперник помешал ему в первом повороте. Голландец назвал Хэмилтона "тупым идиотом" и показал в сторону болида "Мерседеса" средний палец.

Поведение Ферстаппена пришлось объяснять руководителю "Ред Булл" Кристану Хорнеру. По его словам, гонщик не хотел оскорбить соперника.

"Они просто выстраивались, чтобы начать быстрый круг, и в этот момент Льюис решил обогнать Макса. Показав средний палец, он просто хотел сказать, что находится первым в очереди. Так бывает", — отметил он.