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Ферстаппен оскорбил Хэмилтона во время свободных заездов на Гран-при США

Квалификация на автодроме в Остине пройдёт в субботу, гонка — в воскресенье.

23 октября, 09:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Max33Verstappen/status/1451576771065831433/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Max33Verstappen</a></p>

Фото © Twitter / Max33Verstappen

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оскорбил семикратного чемпиона мира "Формулы-1" из команды "Мерседес" британца Льюиса Хэмилтона во время второй сессии свободных заездов на Гран-при США. Соревнования проходят на автодроме в Остине.

В какой-то момент пилоты ехали на трассе бок о бок, и Ферстаппен посчитал, что соперник помешал ему в первом повороте. Голландец назвал Хэмилтона "тупым идиотом" и показал в сторону болида "Мерседеса" средний палец.

Поведение Ферстаппена пришлось объяснять руководителю "Ред Булл" Кристану Хорнеру. По его словам, гонщик не хотел оскорбить соперника.

"Они просто выстраивались, чтобы начать быстрый круг, и в этот момент Льюис решил обогнать Макса. Показав средний палец, он просто хотел сказать, что находится первым в очереди. Так бывает", отметил он.

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Общий зачёт чемпионата мира после 16 этапов возглавляет Ферстаппен, набравший 262,5 очка. Хэмилтон идёт вторым, уступая лидеру всего шесть баллов. На третьей позиции — финский гонщик "Мерседес" Валттери Боттас (177 очков).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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