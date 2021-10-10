Финский пилот "Мерседеса" Боттас выиграл гран-при Турции, Мазепин — последний

На втором месте заезд завершил Макс Ферстаппен из "Ред Булла", на третьей строчке остановился его партнёр по команде — Серхио Перес. Добавим, что лидер сезона и действующий чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон завершил гонку лишь на пятом месте.