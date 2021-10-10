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Опубликовано 10 октября 2021, 17:00

Финский пилот "Мерседеса" Боттас выиграл гран-при Турции, Мазепин — последний

Фото © Umit Bektas — Pool / Getty Images

Фото © Umit Bektas — Pool / Getty Images

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон завершил гонку на пятом месте.

Финский пилот "Мерседеса" Вальтери Боттас стал победителем гран-при Турции "Формулы-1".

На втором месте заезд завершил Макс Ферстаппен из "Ред Булла", на третьей строчке остановился его партнёр по команде — Серхио Перес. Добавим, что лидер сезона и действующий чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон завершил гонку лишь на пятом месте.

Последним к финишу приехал российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин. Его партнёр — Мик Шумахер — остановился на 19-м месте.

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Шамиль Гаджиев
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