Финский пилот "Мерседеса" Боттас выиграл гран-при Турции, Мазепин — последний
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Действующий чемпион Льюис Хэмилтон завершил гонку на пятом месте.
Финский пилот "Мерседеса" Вальтери Боттас стал победителем гран-при Турции "Формулы-1".
На втором месте заезд завершил Макс Ферстаппен из "Ред Булла", на третьей строчке остановился его партнёр по команде — Серхио Перес. Добавим, что лидер сезона и действующий чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон завершил гонку лишь на пятом месте.
Последним к финишу приехал российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин. Его партнёр — Мик Шумахер — остановился на 19-м месте.