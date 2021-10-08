Хэмилтон потеряет десять позиций на старте Гран-при Турции из-за замены двигателя

16-й этап чемпионата мира "Формулы-1" проходит на этой неделе на автодроме в Стамбуле.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получит штраф из-за замены мотора. Об этом сообщает Autosport.

На турецком этапе "Формулы-1", который проходит на этой неделе в Стамбуле, Хэмилтону установят четвёртый в нынешнем сезоне мотор. Таким образом, семикратный чемпион мира превысит установленный лимит.

Из-за смены мотора британец потеряет десять позиций на стартовой решётке. Квалификация по традиции пройдёт в субботу, гонка — в воскресенье.