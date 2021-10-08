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Хэмилтон потеряет десять позиций на старте Гран-при Турции из-за замены двигателя

16-й этап чемпионата мира "Формулы-1" проходит на этой неделе на автодроме в Стамбуле.

8 октября, 10:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LewisHamilton/status/1431684243525152769/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lewis Hamilton</a></p>

Фото © Twitter / Lewis Hamilton

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получит штраф из-за замены мотора. Об этом сообщает Autosport.

На турецком этапе "Формулы-1", который проходит на этой неделе в Стамбуле, Хэмилтону установят четвёртый в нынешнем сезоне мотор. Таким образом, семикратный чемпион мира превысит установленный лимит.

Из-за смены мотора британец потеряет десять позиций на стартовой решётке. Квалификация по традиции пройдёт в субботу, гонка — в воскресенье.

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Общий зачёт чемпионата мира после 15 этапов возглавляет Хэмилтон, набравший 246,5 очка. Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен идёт вторым, уступая лидеру всего два балла. На третьей позиции — финский гонщик "Мерседес" Валттери Боттас (151 очко).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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