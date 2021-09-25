Российский пилот "Формулы-2" Шварцман попал на подиум на этапе в Сочи

В общем зачёте чемпионата он занимает третье место, уступая только австралийцу Оскару Пиастри и Чжоу Гуаньюю из Китая.

Российский пилот команды "Према Рэйсинг" Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", выиграл первую спринтерскую гонку в рамках этапа в Сочи.

22-летний россиянин стартовал четвёртым, но смог по ходу дистанции отыграть одну позицию. Перед ним финишировали лишь победитель гонки британец Дэн Тиктум из команды "Карлин" и выступающий за "Хайтек Гран-при" эстонец Юри Випс.

Шварцман набрал 123 очка, сохранив третье место в общем зачёте чемпионата. Его опережают партнёр по команде австралиец Оскар Пиастри (153 балла) и китаец Чжоу Гуаньюй из "ЮНИ-Виртуози Рэйсинг" (134).