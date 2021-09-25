Первый поул в карьере: Гонщик "Макларена" Норрис выиграл квалификацию на этапе "Формулы-1" в Сочи

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при России — 15-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Сочи.

Квалификацию удалось провести, несмотря на дождливую погоду в Краснодарском крае. Ранее в субботу из-за неблагоприятных метеорологических условий пришлось отменить третью сессию свободных заездов.

Для Норриса поул-позиция стала первой в карьере. В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 517 тысячных секунды у пилота "Феррари" Карлоса Сайнса. Испанец стал вторым, также показав лучший результат в карьере.

Вторую линию стартового поля в воскресной гонке займут британский гонщик "Уильямса" Джордж Расселл и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". С третьей линии стартуют победитель предыдущего этапа "Формулы-1" австралиец Даниэль Риккардо из "Макларена" и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из команды "Альпин".

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял в квалификации предпоследнее, 19-е место. Он опередил только голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булла", который не проехал ни одного быстрого круга, поскольку из-за смены мотора в любом случае будет стартовать с последнего ряда.