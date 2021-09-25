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Гонка "Формулы-2" в Сочи перенесена из-за дождя

Непогода не позволяет медицинским вертолётам прибыть на место проведения соревнований.

25 сентября, 08:16
<p>Фото © Formula 2</p>

Фото © Formula 2

Первую гонку этапа чемпионата мира "Формулы-2" в Сочи перенесли из-за дождя. Об этом сообщается в твиттере соревнований.

Гонка должна была начаться в 10:30 по московскому времени. Новое время старта будет объявлено позднее. Все машины вернулись в паддок.

"На "Сочи Автодроме" приемлемые погодные условия, которые в целом позволяют сохранить текущее спортивное расписание, но в данный момент из-за нелётной погоды в самом городе Сочи к месту проведения соревнований не могут прибыть вертолёты, которые в соответствии с регламентом необходимы для обеспечения медицинских служб, в связи с чем старт первой гонки задерживается", сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организатора соревнований АНО "Росгонки".

Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

В 12:00 в Сочи должна начаться третья сессия свободных заездов в "Формуле-1". На 15:00 намечена квалификация. В 16:45 планируется старт второй гонки "Формулы-2".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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