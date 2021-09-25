Гонка "Формулы-2" в Сочи перенесена из-за дождя

Непогода не позволяет медицинским вертолётам прибыть на место проведения соревнований.

Первую гонку этапа чемпионата мира "Формулы-2" в Сочи перенесли из-за дождя. Об этом сообщается в твиттере соревнований.

Гонка должна была начаться в 10:30 по московскому времени. Новое время старта будет объявлено позднее. Все машины вернулись в паддок.

Sprint Race 1 is postponed



All cars will now return to the support paddock#RussianGP #F2 pic.twitter.com/SBedqanUS4 — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021

"На "Сочи Автодроме" приемлемые погодные условия, которые в целом позволяют сохранить текущее спортивное расписание, но в данный момент из-за нелётной погоды в самом городе Сочи к месту проведения соревнований не могут прибыть вертолёты, которые в соответствии с регламентом необходимы для обеспечения медицинских служб, в связи с чем старт первой гонки задерживается", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организатора соревнований АНО "Росгонки".