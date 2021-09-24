Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2021, 19:24

Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

Фото © Twitter / LewisHamilton

Фото © Twitter / LewisHamilton

Британский пилот занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая пять баллов голландцу Максу Ферстаппену.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" совершил наезд на механика во время второй сессии свободных заездов российского этапа чемпионата мира. Соревнования проходят на "Сочи-автодроме".

Гонщик заехал в боксы, но не смог вовремя остановить свой болид. В итоге один из механиков команды "Мерседес" оказался на асфальте. В результате инцидента он не пострадал, сумев сразу же самостоятельно подняться.

Квалификация Гран-при России запланирована на субботу, 25 сентября. Сама гонка должна пройти в воскресенье, 26 сентября.

Почему не стоит ждать бенефиса от сына миллиардера Мазепина на Гран-при России "Формулы-1"
Почему не стоит ждать бенефиса от сына миллиардера Мазепина на Гран-при России "Формулы-1"

Общий зачёт чемпионата мира после 14 этапов возглавляет голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, набравший 226,5 очка. Хэмилтон идёт вторым, отставая на пять баллов. На третьей позиции — финский гонщик "Мерседес" Валттери Боттас (141 очко).

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • Формула-1
  • Льюис Хэмилтон
  • Сочи
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar