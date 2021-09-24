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Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

Британский пилот занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая пять баллов голландцу Максу Ферстаппену.

24 сентября, 16:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LewisHamilton/status/1441090793972781059/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LewisHamilton</a></p>

Фото © Twitter / LewisHamilton

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" совершил наезд на механика во время второй сессии свободных заездов российского этапа чемпионата мира. Соревнования проходят на "Сочи Автодроме".

Гонщик заехал в боксы, но не смог вовремя остановить свой болид. В итоге один из механиков команды "Мерседес" оказался на асфальте. В результате инцидента он не пострадал, сумев сразу же самостоятельно подняться.

Квалификация Гран-при России запланирована на субботу, 25 сентября. Сама гонка должна пройти в воскресенье, 26 сентября.

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Общий зачёт чемпионата мира после 14 этапов возглавляет голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, набравший 226,5 очка. Хэмилтон идёт вторым, отставая на пять баллов. На третьей позиции — финский гонщик "Мерседес" Валттери Боттас (141 очко).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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