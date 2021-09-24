Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

Британский пилот занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая пять баллов голландцу Максу Ферстаппену.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" совершил наезд на механика во время второй сессии свободных заездов российского этапа чемпионата мира. Соревнования проходят на "Сочи-автодроме".

Гонщик заехал в боксы, но не смог вовремя остановить свой болид. В итоге один из механиков команды "Мерседес" оказался на асфальте. В результате инцидента он не пострадал, сумев сразу же самостоятельно подняться.

There was a dramatic moment in the @MercedesAMGF1 pit lane in FP2 😯



But no harm done, thankfully 👊#RussianGP #F1 https://t.co/GiAWMB290p — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Квалификация Гран-при России запланирована на субботу, 25 сентября. Сама гонка должна пройти в воскресенье, 26 сентября.