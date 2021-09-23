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Регион
Опубликовано 23 сентября 2021, 12:00

Команда "Формулы-1" "Хаас" продлила контракт с Мазепиным на следующий сезон

Фото © Haas F1

Фото © Haas F1

Российский пилот продолжит выступать в составе американской "конюшни" вместе с немцем Миком Шумахером.

Команда "Формулы-1" "Хаас" продлила контракты с обоими своими пилотами на 2022 год. Об этом сообщается на сайте американской "конюшни".

В следующем сезоне за "Хаас" продолжат выступать российский пилот Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

"Очень рад, что в следующем году буду гоняться за "Хаас" на новой машине. Хотелось бы и дальше прогрессировать в составе команды. Думаю, в следующем году мы будем выглядеть сильнее", сказал Мазепин.

Мазепин выступит на этапе "Формулы-1" в Сочи в шлеме с именами всех российских призёров Олимпиады
Мазепин выступит на этапе "Формулы-1" в Сочи в шлеме с именами всех российских призёров Олимпиады

Российский и немецкий гонщики выступают за "Хаас" с нынешнего сезона. В личном зачёте чемпионата мира оба пока не набрали ни одного очка.

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Роман Фейгин
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