Риккьярдо выиграл Гран-при Италии "Формулы-1", Мазепин не доехал до финиша

Однако запомнилась гонка столкновением двух главных претендентов на победу в сезоне — Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Австралийский пилот "Макларена" Дэниел Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии "Формулы-1". Соревнования проходили на легендарной трассе в Монце.

Следом финишировал его партнёр по команде Ландо Норрис, а на третьем месте остановился пилот "Ред Булла" Серхио Перес, однако из-за штрафа в пять секунд он не смог остаться на заветной строчке и пропустил вперёд Вальттери Боттаса из "Мерседеса".