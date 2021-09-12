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Риккьярдо выиграл Гран-при Италии "Формулы-1", Мазепин не доехал до финиша

Однако запомнилась гонка столкновением двух главных претендентов на победу в сезоне — Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

12 сентября, 14:56
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Австралийский пилот "Макларена" Дэниел Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии "Формулы-1". Соревнования проходили на легендарной трассе в Монце.

Следом финишировал его партнёр по команде Ландо Норрис, а на третьем месте остановился пилот "Ред Булла" Серхио Перес, однако из-за штрафа в пять секунд он не смог остаться на заветной строчке и пропустил вперёд Вальттери Боттаса из "Мерседеса".

Болид Ферстаппена налетел на машину Хэмилтона во время гонки "Формулы-1" в Италии

Болид Ферстаппена налетел на машину Хэмилтона во время гонки "Формулы-1" в Италии

Главным эпизодом гонки стало столкновение двух главных претендентов на победу в этом сезоне — Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, которые попали в аварию на 26-м кругу и сошли с трассы. Добавим, что до финиша не смог добраться и российский пилот "Хааса" Никита Мазепин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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