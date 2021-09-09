"Это гонки "Формулы-1", а не "Дом-2": Мазепин рассказал о сложных отношениях с Шумахером

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий в "Формуле-1" за команду "Хаас", заявил, что не планирует добиваться нормализации отношений с немецким напарником по "конюшне" Миком Шумахером. Об этом он рассказал журналистам.

На прошлой неделе в ходе Гран-при Нидерландов Мазепин и Шумахер не смогли договориться, кто едет первым в квалификации, и в итоге испортили быстрый круг четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля из "Астон Мартин". В самой гонке пилоты столкнулись на первом круге, из-за чего Шумахер повредил переднее антикрыло.

"Инцидент в субботу все видели, знают. В воскресенье я вёл себя уверенно, следовал правилам, которые написаны судьями. С моей стороны было всё правильно. Напарник не видел проблем в субботу, у меня не было проблем в воскресенье. Двигаемся дальше. Это гонки "Формулы-1", а не "Дом-2". Я тут не для отношений и дружбы, друзей у меня вне трассы достаточно. Я работаю на команду", — сказал Мазепин.