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Опубликовано 9 сентября 2021, 16:49

"Это гонки "Формулы-1", а не "Дом-2": Мазепин рассказал о сложных отношениях с Шумахером

Фото © Twitter / nikita_mazepin

Фото © Twitter / nikita_mazepin

Российский и немецкий пилоты вместе выступают за команду "Хаас". Между ними регулярно возникают конфликты.

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий в "Формуле-1" за команду "Хаас", заявил, что не планирует добиваться нормализации отношений с немецким напарником по "конюшне" Миком Шумахером. Об этом он рассказал журналистам.

На прошлой неделе в ходе Гран-при Нидерландов Мазепин и Шумахер не смогли договориться, кто едет первым в квалификации, и в итоге испортили быстрый круг четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля из "Астон Мартин". В самой гонке пилоты столкнулись на первом круге, из-за чего Шумахер повредил переднее антикрыло.

"Инцидент в субботу все видели, знают. В воскресенье я вёл себя уверенно, следовал правилам, которые написаны судьями. С моей стороны было всё правильно. Напарник не видел проблем в субботу, у меня не было проблем в воскресенье. Двигаемся дальше. Это гонки "Формулы-1", а не "Дом-2". Я тут не для отношений и дружбы, друзей у меня вне трассы достаточно. Я работаю на команду", сказал Мазепин.

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Мазепин и Шумахер выступают за команду "Хаас" с нынешнего сезона. В личном зачёте чемпионата мира оба пока не набрали ни одного очка.

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Роман Фейгин
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