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Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне и стал лидером чемпионата мира "Формулы-1"

В общем зачёте голландец опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на три очка.

5 сентября, 14:50
<p>Фото © F1</p>

Фото © F1

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов — 13-й этап чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Зандворте.

Победа на домашней трассе стала для 23-летнего пилота седьмой в сезоне и 17-й — в карьере. На финише он на 20,932 секунды опередил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes, показавшего в гонке лучший круг.

Третье место занял финский партнёр Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Четвёртым стал француз Пьер Гасли из AlphaTauri, пятым — монегаск Шарль Леклер на Ferrari, шестым — двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из Alpine.

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Российский пилот команды Haas Никита Мазепин не смог добраться до финиша. Он сошёл с трассы из-за проблем с гидравликой.

Ферстаппен набрал 224,5 очка и возглавил общий зачёт чемпионата мира. Хэмилтон с 221,5 балла опустился на вторую позицию. Третьим идёт Боттас, у которого 123 очка. На счету Мазепина пока набранных баллов нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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