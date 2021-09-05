Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне и стал лидером чемпионата мира "Формулы-1"

В общем зачёте голландец опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на три очка.

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов — 13-й этап чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Зандворте.

Победа на домашней трассе стала для 23-летнего пилота седьмой в сезоне и 17-й — в карьере. На финише он на 20,932 секунды опередил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes, показавшего в гонке лучший круг.

Третье место занял финский партнёр Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Четвёртым стал француз Пьер Гасли из AlphaTauri, пятым — монегаск Шарль Леклер на Ferrari, шестым — двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из Alpine.

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин не смог добраться до финиша. Он сошёл с трассы из-за проблем с гидравликой.