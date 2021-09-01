НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это будет мой последний сезон": Кими Райкконен заявил о завершении карьеры в "Формуле-1"

По словам спортсмена, это решение он принял ещё прошлой зимой и оно было непростым.

1 сентября, 19:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kimimatiasraikkonen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kimimatiasraikkonen</a></p>

Фото © Instagram / Kimimatiasraikkonen

Чемпион мира 2007 года в гонках "Формула-1" Кими Райкконен сообщил о завершении карьеры гонщика. Об этом он объявил в "Инстаграме".

"Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Это решение я принял прошлой зимой. Это было непростое решение, но после этого сезона настало время для чего-то нового", — заявил спортсмен.

Он также поблагодарил свою семью, членов своей команды и всех тех, кто принимал участие в его гоночной карьере. Отдельные слова благодарности Райкконен адресовал фанатам.

"Формула-1" для меня подходит к концу, но в жизни есть ещё много чего, что я хочу испытать и получить от этого удовольствие. Увидимся после всего этого!" — отметил гонщик.

Райкконен в нынешнем сезоне "Формулы-1" выступает за "Альфа-Ромео". До этого он был пилотом "Феррари", "Лотуса", "Макларена" и "Заубера". На счету финского гонщика 21 победа на этапах "Формулы-1", 103 раза он попадал на подиум.

Трёхкратный чемпион мира Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона

Трёхкратный чемпион мира Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона

А ранее чемпион России в составе "Локомотива" Лысов завершил футбольную карьеру в 23 года. В прошлом году у защитника были выявлены проблемы с сосудами. В июне врачи разрешили ему вернуться на поле.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Российского пилота "Формулы-1" Мазепина лишили лучшего круга на Гран-при Бельгии

29 августа, 21:37

Квят — о столкновении с Райкконеном: Он меня чуть не убил!

23 сентября 2019, 10:54

Скучные нули: Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче Карпина

сегодня в 20:36

США решили дополнительно выделить Украине 463 млн долларов

сегодня в 20:46

"Позорище": Пресс-секретарь Зеленского дополнил скандальный снимок приличным, но лучше не стало

сегодня в 20:39

Новости партнеров

Layer 1