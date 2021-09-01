"Это будет мой последний сезон": Кими Райкконен заявил о завершении карьеры в "Формуле-1"

Чемпион мира 2007 года в гонках "Формула-1" Кими Райкконен сообщил о завершении карьеры гонщика. Об этом он объявил в "Инстаграме".

"Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Это решение я принял прошлой зимой. Это было непростое решение, но после этого сезона настало время для чего-то нового", — заявил спортсмен.

Он также поблагодарил свою семью, членов своей команды и всех тех, кто принимал участие в его гоночной карьере. Отдельные слова благодарности Райкконен адресовал фанатам.

"Формула-1" для меня подходит к концу, но в жизни есть ещё много чего, что я хочу испытать и получить от этого удовольствие. Увидимся после всего этого!" — отметил гонщик.

Райкконен в нынешнем сезоне "Формулы-1" выступает за "Альфа-Ромео". До этого он был пилотом "Феррари", "Лотуса", "Макларена" и "Заубера". На счету финского гонщика 21 победа на этапах "Формулы-1", 103 раза он попадал на подиум.