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Ферстаппен шестой раз в сезоне выиграл квалификацию в "Формуле-1"

После 11 этапов он занимает второе место в общем зачёте, отставая на восемь очков от семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

28 августа, 15:11
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/F1/status/1431634472664018945/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">F1</a></p>

Фото © Twitter / F1

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии — 12-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме Спа-Франкоршам.

23-летний гонщик завоевал шестую поул-позицию в сезоне и девятую — в карьере. В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 321 тысячную секунды у пилота Williams Джорджа Расселла. Британец стал вторым, повторив лучший за карьеру результат в квалификации.

Вторую линию стартового поля в воскресной гонке займут семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes и австралийский пилот McLaren Даниэль Риккардо. С третьей линии стартуют четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель на Aston Martin и французский пилот Toro Rosso Пьер Гасли.

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Российский пилот Haas Никита Мазепин занял в квалификации последнее, 20-е место.

Общий зачёт нынешнего сезона возглавляет Хэмилтон, набравший 195 очков. Вторым идёт Ферстаппен (187 баллов). На третьей позиции — представитель Великобритании Ландо Норрис из McLaren (113). На счету Мазепина пока набранных очков нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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