"Формула-1" перенесла три этапа из-за коронавирусных ограничений

"Формула-1" объявила об изменениях в календаре нынешнего сезона, которые связаны с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Из-за отмены Гран-при Японии организаторы сократили количество запланированных этапов с 23 до 22. При этом сезон всё равно получится самым насыщенным в истории — ранее столько гонок никогда не проводили.

Изменились даты проведения трёх Гран-при — в Турции, Мексике и Бразилии. Гонка в Стамбуле пройдёт 10 октября вместо 3 октября, в Мехико — 7 ноября вместо 31 октября, в Сан-Паулу — 14 ноября вместо 7 ноября.

При этом в календаре оставили один свободный слот. По информации СМИ, 21 ноября вместо отменённой гонки в Австралии может пройти первый в истории Гран-при Катара. Официальной информации по этому поводу пока нет.

🗓 REVISED 2021 CALENDAR 🗓



⚪️ Record-breaking 22 races

⚪️ Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10

⚪️ Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Гран-при России пройдёт в ранее запланированные сроки. Этап на "Сочи Автодроме" будет проведён с 24 по 26 сентября.