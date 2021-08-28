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Регион
Опубликовано 28 августа 2021, 14:45

"Формула-1" перенесла три этапа из-за коронавирусных ограничений

Фото © F1.com

Фото © F1.com

Количество гонок сократили с 23 до 22. Этот показатель всё равно получится рекордным в истории.

"Формула-1" объявила об изменениях в календаре нынешнего сезона, которые связаны с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Из-за отмены Гран-при Японии организаторы сократили количество запланированных этапов с 23 до 22. При этом сезон всё равно получится самым насыщенным в истории — ранее столько гонок никогда не проводили.

Изменились даты проведения трёх Гран-при — в Турции, Мексике и Бразилии. Гонка в Стамбуле пройдёт 10 октября вместо 3 октября, в Мехико — 7 ноября вместо 31 октября, в Сан-Паулу — 14 ноября вместо 7 ноября.

При этом в календаре оставили один свободный слот. По информации СМИ, 21 ноября вместо отменённой гонки в Австралии может пройти первый в истории Гран-при Катара. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Гран-при России пройдёт в ранее запланированные сроки. Этап на "Сочи автодроме" будет проведён с 24 по 26 сентября.

Общий зачёт нынешнего сезона возглавляет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, набравший 195 очков. Вторым идёт голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (187 баллов). На третьей позиции — ещё один представитель Великобритании — Ландо Норрис из McLaren (113). На счету российского пилота Haas Никиты Мазепина пока набранных очков нет.

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Роман Фейгин
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