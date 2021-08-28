"Формула-1" перенесла три этапа из-за коронавирусных ограничений
Количество гонок сократили с 23 до 22. Этот показатель всё равно получится рекордным в истории.
Фото © F1.com
"Формула-1" объявила об изменениях в календаре нынешнего сезона, которые связаны с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.
Из-за отмены Гран-при Японии организаторы сократили количество запланированных этапов с 23 до 22. При этом сезон всё равно получится самым насыщенным в истории — ранее столько гонок никогда не проводили.
Изменились даты проведения трёх Гран-при — в Турции, Мексике и Бразилии. Гонка в Стамбуле пройдёт 10 октября вместо 3 октября, в Мехико — 7 ноября вместо 31 октября, в Сан-Паулу — 14 ноября вместо 7 ноября.
При этом в календаре оставили один свободный слот. По информации СМИ, 21 ноября вместо отменённой гонки в Австралии может пройти первый в истории Гран-при Катара. Официальной информации по этому поводу пока нет.
🗓 REVISED 2021 CALENDAR 🗓— Formula 1 (@F1) August 28, 2021
⚪️ Record-breaking 22 races
⚪️ Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10
⚪️ Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW
Гран-при России пройдёт в ранее запланированные сроки. Этап на "Сочи Автодроме" будет проведён с 24 по 26 сентября.
Общий зачёт нынешнего сезона возглавляет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, набравший 195 очков. Вторым идёт голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (187 баллов). На третьей позиции ещё один представитель Великобритании Ландо Норрис из McLaren (113). На счету российского пилота Haas Никиты Мазепина пока набранных очков нет.
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