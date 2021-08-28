"Формула-1" перенесла три этапа из-за коронавирусных ограничений
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Количество гонок сократили с 23 до 22. Этот показатель всё равно получится рекордным в истории.
"Формула-1" объявила об изменениях в календаре нынешнего сезона, которые связаны с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.
Из-за отмены Гран-при Японии организаторы сократили количество запланированных этапов с 23 до 22. При этом сезон всё равно получится самым насыщенным в истории — ранее столько гонок никогда не проводили.
Изменились даты проведения трёх Гран-при — в Турции, Мексике и Бразилии. Гонка в Стамбуле пройдёт 10 октября вместо 3 октября, в Мехико — 7 ноября вместо 31 октября, в Сан-Паулу — 14 ноября вместо 7 ноября.
При этом в календаре оставили один свободный слот. По информации СМИ, 21 ноября вместо отменённой гонки в Австралии может пройти первый в истории Гран-при Катара. Официальной информации по этому поводу пока нет.
🗓 REVISED 2021 CALENDAR 🗓— Formula 1 (@F1) August 28, 2021
⚪️ Record-breaking 22 races
⚪️ Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10
⚪️ Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW
Гран-при России пройдёт в ранее запланированные сроки. Этап на "Сочи автодроме" будет проведён с 24 по 26 сентября.
Общий зачёт нынешнего сезона возглавляет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, набравший 195 очков. Вторым идёт голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (187 баллов). На третьей позиции — ещё один представитель Великобритании — Ландо Норрис из McLaren (113). На счету российского пилота Haas Никиты Мазепина пока набранных очков нет.