Главу трассы "Формулы-1" убил муж, который приревновал её к любовнице
При этом проведение этапа Королевских гонок на этом автодроме запланировано на конец августа.
Автодром "Спа-Франкоршам". Фото © shutterstock
Генерального директора автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе нашли мёртвой в её собственном доме, сообщает издание Motorsport Week.
По данным издания, вместе с ней были обнаружены тела её мужа и ещё одной женщины. Согласно предварительной информации, супруг застрелил Майе и её возлюбленную, с которой они состояли в романтических отношениях, после чего покончил с собой.
Добавим, что Майе была руководителем автодрома с 2016 года. При этом проведение этапа Королевских гонок на "Спа-Франкоршам" запланировано на конец августа.
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