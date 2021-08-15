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Регион
Опубликовано 15 августа 2021, 17:00
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Главу трассы "Формулы-1" убил муж, который приревновал её к любовнице

Автодром "Спа-Франкоршам". Фото © shutterstock

Автодром "Спа-Франкоршам". Фото © shutterstock

При этом проведение этапа Королевских гонок на этом автодроме запланировано на конец августа.

Генерального директора автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе нашли мёртвой в её собственном доме, сообщает издание Motorsport Week.

По данным издания, вместе с ней были обнаружены тела её мужа и ещё одной женщины. Согласно предварительной информации, супруг застрелил Майе и её возлюбленную, с которой они состояли в романтических отношениях, после чего покончил с собой.

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Добавим, что Майе была руководителем автодрома с 2016 года. При этом проведение этапа Королевских гонок на "Спа-Франкоршам" запланировано на конец августа.

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Шамиль Гаджиев
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