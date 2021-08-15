Главу трассы "Формулы-1" убил муж, который приревновал её к любовнице
Автодром "Спа-Франкоршам". Фото © shutterstock
При этом проведение этапа Королевских гонок на этом автодроме запланировано на конец августа.
Генерального директора автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе нашли мёртвой в её собственном доме, сообщает издание Motorsport Week.
По данным издания, вместе с ней были обнаружены тела её мужа и ещё одной женщины. Согласно предварительной информации, супруг застрелил Майе и её возлюбленную, с которой они состояли в романтических отношениях, после чего покончил с собой.
Добавим, что Майе была руководителем автодрома с 2016 года. При этом проведение этапа Королевских гонок на "Спа-Франкоршам" запланировано на конец августа.