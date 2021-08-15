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Главу трассы "Формулы-1" убил муж, который приревновал её к любовнице

При этом проведение этапа Королевских гонок на этом автодроме запланировано на конец августа.

15 августа, 14:00
<p><em style="font-style: italic;">Автодром "Спа-Франкоршам". </em>Фото © shutterstock</p>

Автодром "Спа-Франкоршам". Фото © shutterstock

Генерального директора автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе нашли мёртвой в её собственном доме, сообщает издание Motorsport Week.

По данным издания, вместе с ней были обнаружены тела её мужа и ещё одной женщины. Согласно предварительной информации, супруг застрелил Майе и её возлюбленную, с которой они состояли в романтических отношениях, после чего покончил с собой.

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Добавим, что Майе была руководителем автодрома с 2016 года. При этом проведение этапа Королевских гонок на "Спа-Франкоршам" запланировано на конец августа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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