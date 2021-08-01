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Эстебан Окон выиграл первую за карьеру гонку "Формулы-1"

Воскресный заезд начался с массовой аварии. После столкновения в первом повороте с трассы сошло пять болидов.

1 августа, 15:38
<p>Фото © Пресс-служба "Формулы-1"</p>

Фото © Пресс-служба "Формулы-1"

Французский пилот команды Alpine Эстебан Окон выиграл Гран-при Венгрии — 11-й этап чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Хунгароринг".

Для Окона победа стала первой в карьере. Ранее на его счету был только один подиум в "королевских гонках". В прошлом году француз стал вторым на Гран-при Бахрейна.

На подиум венгерского этапа помимо Окона попали четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из Aston Martin и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Лидировавший в чемпионате голландец Макс Ферстаппен на Red Bull финишировал лишь десятым. Российский пилот команды Haas Никита Мазепин сошёл после контакта с финном Кими Райкконеном из Alfa Romeo на пит-лейне.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Мазепин — предпоследний

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Мазепин — предпоследний

Отметим, что гонка на мокрой трассе началась с массовой аварии в первом повороте. После неё борьбу прекратили пять гонщиков — мексиканец Серхио Перес (Red Bull), финн Валттери Боттас (Mercedes), монегаск Шарль Леклер (Ferrari), канадец Лэнс Стролл (Aston Martin) и британец Ландо Норрис (McLaren).

Рестарт прошёл с места, но все гонщики, кроме Хэмилтона, перед этим отправились в боксы менять резину в условиях подсыхающей после дождя трассы и вернулись в гонку уже с пит-лейна. Действующему чемпиону мира вскоре тоже пришлось переобуваться, он оказался на последней позиции, но смог в итоге прорваться в первую тройку.

В общем зачёте в лидеры вырвался Хэмилтон, набравший 192 очка. Ферстаппен (186 баллов) опустился на вторую позицию. Третьим идёт Норрис (113). На счету Мазепина пока набранных очков нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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