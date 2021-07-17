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Регион
Опубликовано 17 июля 2021, 19:08

Ферстаппен вошёл в историю : Голландский пилот Red Bull выиграл первый спринт в "Формуле-1"

Фото © Twitter / F1

Фото © Twitter / F1

В общем зачёте он упрочил своё лидерство, оторвавшись от Льюиса Хэмилтона на 33 очка.

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Сильверстоуне.

Спринт прошёл впервые в истории "Формулы-1". Пилоты проехали всего 17 кругов. В воскресной гонке они будут стартовать в соответствии с местами, занятыми в спринте.

На финише Ферстаппен на 1,430 секунды опередил семикратного чемпиона мира из Mercedes Льюиса Хэмилтона. Британец показал второй результат. Третьим стал его финский партнёр по команде Валттери Боттас.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место.

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По итогам спринта Ферстаппен заработал три очка, Хэмилтон — два, Боттас — одно. Остальные пилоты очков не получили.

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 185 очков. Вторым идёт Хэмилтон (152 балла), третьим — мексиканец Серхио Перес из команды Red Bull (104). У Мазепина пока набранных очков нет.

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Роман Фейгин
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