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Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку в Сильверстоуне

В общем зачёте он поднялся на второе место, набрав 81 очко. Впереди лишь австралиец Оскар Пиастри.

17 июля, 09:11
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ShwartzmanRob/status/1400875238515261440/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ShwartzmanRob</a></p>

Фото © Twitter / ShwartzmanRob

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", выиграл первую гонку в рамках этапа гоночной серии в британском Сильверстоуне.

21-летний россиянин начал гонку на четвёртой позиции, но уже к первому повороту вышел в лидеры. В связи со сходом нескольких пилотов на трассу выехал автомобиль безопасности. После возобновления гонки Шварцман уверенно довёл заезд до победы.

В тройку призёров также попали эстонец Юри Випс из команды Hitech Grand Prix и датчанин Кристиан Лундгаард, представляющий ART Grand Prix. Они заняли соответственно второе и третье места.

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Шварцман поднялся на второе место в общем зачёте сезона "Формулы-2", в его активе 81 очко. Россиянина опережает только его партнёр по команде Prema Racing австралиец Оскар Пиастри (83 балла).

Вторая спринтерская гонка в рамках этапа в Сильверстоуне состоится позднее в субботу, 17 июля. Третья гонка пройдёт в воскресенье, 18 июля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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