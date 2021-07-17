Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку в Сильверстоуне

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", выиграл первую гонку в рамках этапа гоночной серии в британском Сильверстоуне.

21-летний россиянин начал гонку на четвёртой позиции, но уже к первому повороту вышел в лидеры. В связи со сходом нескольких пилотов на трассу выехал автомобиль безопасности. После возобновления гонки Шварцман уверенно довёл заезд до победы.

В тройку призёров также попали эстонец Юри Випс из команды Hitech Grand Prix и датчанин Кристиан Лундгаард, представляющий ART Grand Prix. Они заняли соответственно второе и третье места.

Шварцман поднялся на второе место в общем зачёте сезона "Формулы-2", в его активе 81 очко. Россиянина опережает только его партнёр по команде Prema Racing австралиец Оскар Пиастри (83 балла).