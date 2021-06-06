Российский пилот "Формулы-2" Шварцман второй раз за два дня попал на подиум в Баку
В общем зачёте гоночной серии он поднялся на третье место, впереди лишь китаец Чжоу Гуаньюй и австралиец Оскар Пиастри.
Фото © Instagram / robertshwartzman
Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", занял третье место в третьей гонке в рамках этапа гоночной серии в Азербайджане.
Лучший результат показал эстонец Юри Випс из Hitech GP. Он опередил Шварцмана на 12,6 секунды. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри (Prema), уступивший победителю 6,1 секунды.
Шварцман попал на призовой подиум второй раз в рамках этапа в Баку. Накануне он выиграл первую гонку, а во второй занял пятое место.
Шварцман поднялся на третье место в общем зачёте сезона "Формулы-2", после трёх этапов в его активе 66 очков. Россиянина опережают только китаец Чжоу Гуаньюй из команды UNI-Virtuosi (78 баллов) и Оскар Пиастри (73).
Следующий этап гоночной серии пройдёт с 16 по 18 июля в Великобритании на автодроме в Сильверстоуне.
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