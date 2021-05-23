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Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и впервые в карьере вышел в лидеры общего зачёта

Также он помог "Ред Булл" вновь за последние восемь лет вернуться на первое место в Кубке конструкторов, отодвинув "Мерседес".

23 мая, 15:43

Макс Ферстаппен на финише. Фото © Официальный сайт "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и впервые в карьере вышел в лидеры общего зачёта. Видео © Twitter / Formula 1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа сезона "Формулы-1", прошедшего в Монако, одержав вторую победу в чемпионате 2021 года. Это позволило гонщику сместить на второе место своего соперника из "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, финишировавшего лишь на седьмой строчке, и впервые возглавить общий зачёт пилотов.

Вторым в гонке финишировал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, а вот его напарник Шарль Леклер, выигравший квалификацию накануне, не смог выйти на старт из-за проблем с коробкой передач. Замкнул тройку призёров Ландо Норрис из "Макларена".

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" впервые в сезоне опередил своего партнёра Мика Шумахера и занял 17-е место. Гонщиком дня был признан Себастьян Феттель из "Астон Мартин", ставший пятым и заработавший первые очки в сезоне.

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Таким образом, Ферстаппен набрал 105 очков, что позволило ему впервые в карьере возглавить личный зачёт пилотов, а его команде "Ред Булл" вернуться на лидерские позиции в Кубке конструкторов впервые с 2013 года. Хэмилтон (101) и "Мерседес" (148) опустились на второе место, а замыкает тройку Ландо Норрис (56) и "Макларен" (80).

Следующая гонка, Гран-при Азербайджана, пройдёт в Баку на городской трассе с 4 по 6 июня.

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Напомним, Хэмилтон стал победителем первой гонки сезона в Бахрейне, на втором этапе в Эмилии-Романье занял второе место, а на трассах в Португалии и Испании вновь доминировал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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