Эксперт назвала условие окончания вражды между принцами Уильямом и Гарри

Принцы Уильям и Гарри могут помириться лишь в том случае, если герцог Сассекский расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся в Великобританию. Об этом заявила американский эксперт по британской королевской семье Кинси Скофилд.

"На мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся и Гарри вернётся в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране", — приводит её слова Daily Mail.

Примирения пыталась добиться супруга Уильяма Кейт Миддлтон, яро выступающая за это. Она дала возможность братьям побыть наедине во время визита Гарри на похороны дедушки Филиппа. При этом герцогиня Кембриджская не собирается настаивать на этом, пока не придёт нужное время, заметила Скофилд.