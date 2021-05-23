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Эксперт назвала условие окончания вражды между принцами Уильямом и Гарри

По её словам, Кейт Миддлтон яро выступает за примирение братьев, однако не собирается настаивать, пока не придёт нужное время.

23 мая, 15:22
<p>Принцы Уильям и Гарри. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Принцы Уильям и Гарри. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Принцы Уильям и Гарри могут помириться лишь в том случае, если герцог Сассекский расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся в Великобританию. Об этом заявила американский эксперт по британской королевской семье Кинси Скофилд.

"На мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся и Гарри вернётся в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране", — приводит её слова Daily Mail.

Принцы Уильям и Гарри отказались выступать с совместной речью

Принцы Уильям и Гарри отказались выступать с совместной речью

Примирения пыталась добиться супруга Уильяма Кейт Миддлтон, яро выступающая за это. Она дала возможность братьям побыть наедине во время визита Гарри на похороны дедушки Филиппа. При этом герцогиня Кембриджская не собирается настаивать на этом, пока не придёт нужное время, заметила Скофилд.

Отношения между братьями стали ухудшаться, когда Гарри познакомился с Меган, а Уильям пытался отговорить родственника от "слишком поспешной" женитьбы. Окончательно они поссорились, когда герцог Сассекский и его супруга сложили королевские полномочия и уехали из Британии. После мартовского интервью Опре Уинфри их раскол лишь усилился.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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