Камеры сняли домогательства жителя КБР к двум девочкам на стадионе школы

В Кабардино-Балкарии 59-летнего мужчину заподозрили в совершении "действий сексуального характера" над двумя девочками. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл днём в минувшую пятницу в Нальчике. По словам собеседника Лайфа, подозреваемый на территории стадиона одной из городских школ заметил двух гуляющих там девочек (семи и восьми лет). Мужчина начал хватать их и сексуально домогаться, о чём дети позже рассказали родителям. Те, в свою очередь, сообщили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы.