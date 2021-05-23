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Камеры сняли домогательства жителя КБР к двум девочкам на стадионе школы

По данным Лайфа, подозреваемый приставал к детям, предлагая им вместе заниматься физкультурой.

23 мая, 15:17
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Кабардино-Балкарии 59-летнего мужчину заподозрили в совершении "действий сексуального характера" над двумя девочками. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл днём в минувшую пятницу в Нальчике. По словам собеседника Лайфа, подозреваемый на территории стадиона одной из городских школ заметил двух гуляющих там девочек (семи и восьми лет). Мужчина начал хватать их и сексуально домогаться, о чём дети позже рассказали родителям. Те, в свою очередь, сообщили в полицию.

Массажисту из Краснодарского края дали 12 лет за педофилию, когда мама мальчика заглянула за ширму

Массажисту из Краснодарского края дали 12 лет за педофилию, когда мама мальчика заглянула за ширму

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее Лайф сообщал, что в Краснодаре ищут педофила, который, вероятно, пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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