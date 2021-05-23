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Президент Литвы потребовал немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA

Он назвал историю с задержанием политического активиста беспрецедентной.

23 мая, 14:39
<p>Гитанас Науседа. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1388722786298908676/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gitanas Nausėda</a></p>

Гитанас Науседа. Фото © Twitter / Gitanas Nausėda

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Белоруссии немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолёт, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолёте был белорусский политический активист. Он арестован. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!" — написал глава государства в "Твиттере".

Науседа призвал международное сообщество принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и пообещал обсудить этот вопрос на Европейском совете в Брюсселе, который пройдёт 24 мая.

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Задержание основателя телеграм-канала NEXTA Протасевича: всё, что известно к этому часу

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Не угроза взрыва: в Литве назвали новую причину посадки самолёта с Протасевичем на борту в Минске

Не угроза взрыва: в Литве назвали новую причину посадки самолёта с Протасевичем на борту в Минске

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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