Президент Литвы потребовал немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA
Он назвал историю с задержанием политического активиста беспрецедентной.
Гитанас Науседа. Фото © Twitter / Gitanas Nausėda
Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Белоруссии немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
"Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолёт, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолёте был белорусский политический активист. Он арестован. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!" — написал глава государства в "Твиттере".
Науседа призвал международное сообщество принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и пообещал обсудить этот вопрос на Европейском совете в Брюсселе, который пройдёт 24 мая.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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