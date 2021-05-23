Президент Литвы потребовал немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA

"Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолёт, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолёте был белорусский политический активист. Он арестован. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!" — написал глава государства в "Твиттере".