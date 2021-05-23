Актриса Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова почившего в 2003 году народного артиста Леонида Филатова Нина Шацкая. Об этом сообщили в общественной организации "Профком Таганка".

Актриса являлась выпускницей Государственного института театрального искусства. Сначала она играла в Театре на Таганке, а затем — в "Содружестве актёров Таганки". С 2003 года работала также в "Школе современной пьесы". Помимо театральных ролей Шацкая сыграла в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" Элема Климова, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина и других картинах.