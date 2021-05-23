Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем
На кадрах видны сапёры с собаками и более десятка пожарных машин, людям пришлось покинуть борт и выложить вещи на взлётно-посадочную полосу.
Рейс Ryanair Афины — Вильнюс досматривают в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Видео © Соцсети
Сотрудники экстренных служб в Минске производят досмотр рейса Ryanair Афины — Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку из-за сообщения о том, что он якобы был заминирован.
На кадрах очевидцев из Сети видно, что в районе посадки самолёта стоит целая вереница пожарных машин. Также на фото видны пассажиры самолёта, которым пришлось вынести багаж наружу. Сумки и чемоданы сотрудники воздушной гавани и сапёры проверяют с использованием служебных собак.
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При этом, по данным литовского издания delfi.lt, в Министерстве иностранных дел Литовской Республики заявили, что в настоящее время ведётся работа на уровне посольств.
"Мы знаем о самом факте, работаем с посольством, и, как только у нас будет чёткая информация, мы её опубликуем", — заявила пресс-секретарь МИД Литвы Витауте Шмайжите.
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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
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