Появилось видео из аэропорта Минска, куда истребитель сопроводил "заминированный" "боинг" с Протасевичем

Рейс Ryanair Афины — Вильнюс досматривают в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Видео © Соцсети

Сотрудники экстренных служб в Минске производят досмотр рейса Ryanair Афины — Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку из-за сообщения о том, что он якобы был заминирован.

На кадрах очевидцев из Сети видно, что в районе посадки самолёта стоит целая вереница пожарных машин. Также на фото видны пассажиры самолёта, которым пришлось вынести багаж наружу. Сумки и чемоданы сотрудники воздушной гавани и сапёры проверяют с использованием служебных собак.

При этом, по данным литовского издания delfi.lt, в Министерстве иностранных дел Литовской Республики заявили, что в настоящее время ведётся работа на уровне посольств.