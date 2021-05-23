В Совфеде ответили министру обороны Британии, объявившему Россию "угрозой номер один"

Слова министра обороны Великобритании о том, что Россия является "угрозой номер один", лицемерные. Такое мнение выразил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

По словам российского парламентария, власти Великобритании совершенно "лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России". Кроме того, Цеков напомнил о расширении НАТО на Восток и передвижении вооружённых сил альянса к границе РФ.

"Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление <...> На самом деле враждебными действиями являются их действия", — заявил сенатор.