В Совфеде ответили министру обороны Британии, объявившему Россию "угрозой номер один"
По мнению сенатора, британские власти "лишены способности объективно оценивать собственные и российские действия".
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Слова министра обороны Великобритании о том, что Россия является "угрозой номер один", лицемерные. Такое мнение выразил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.
По словам российского парламентария, власти Великобритании совершенно "лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России". Кроме того, Цеков напомнил о расширении НАТО на Восток и передвижении вооружённых сил альянса к границе РФ.
"Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление <...> На самом деле враждебными действиями являются их действия", — заявил сенатор.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию противником, который представляет "угрозу номер один" для Соединённого Королевства. Он связывает это с активностью российских подводных лодок, которые "кружат вдоль всего побережья".
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