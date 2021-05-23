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В Совфеде ответили министру обороны Британии, объявившему Россию "угрозой номер один"

По мнению сенатора, британские власти "лишены способности объективно оценивать собственные и российские действия".

23 мая, 13:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Слова министра обороны Великобритании о том, что Россия является "угрозой номер один", лицемерные. Такое мнение выразил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

По словам российского парламентария, власти Великобритании совершенно "лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России". Кроме того, Цеков напомнил о расширении НАТО на Восток и передвижении вооружённых сил альянса к границе РФ.

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"Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление <...> На самом деле враждебными действиями являются их действия", — заявил сенатор.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию противником, который представляет "угрозу номер один" для Соединённого Королевства. Он связывает это с активностью российских подводных лодок, которые "кружат вдоль всего побережья".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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