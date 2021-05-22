Глава Минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия — противник, который представляет "угрозу номер один" для Соединённого Королевства. Он связывает это с активностью российских подводных лодок, которые "кружат вдоль всего побережья".

"Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали методы, но на данный момент, пока Россия не изменит своё отношение, довольно трудно понять, куда мы собираемся двигаться... Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", — посетовал глава минобороны в интервью газете The Sunday Telegraph.

Глава британского минобороны утверждает, что российская подводная лодка была замечена в Ирландском море в конце прошлого года, при этом Великобритания не видела её там "очень и очень долгое время". Издание отмечает, что в целом с 2013 года было зафиксировано не менее 150 единиц российского ВМФ рядом с территориальными водами королевства.