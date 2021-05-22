Глава Минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Бен Уоллес связывает опасность, исходящую от Москвы, с активностью кораблей вблизи британских границ. С 2013 года было замечено 150 единиц ВМФ в территориальных водах королевства.
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия — противник, который представляет "угрозу номер один" для Соединённого Королевства. Он связывает это с активностью российских подводных лодок, которые "кружат вдоль всего побережья".
"Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали методы, но на данный момент, пока Россия не изменит своё отношение, довольно трудно понять, куда мы собираемся двигаться... Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", — посетовал глава минобороны в интервью газете The Sunday Telegraph.
Глава британского минобороны утверждает, что российская подводная лодка была замечена в Ирландском море в конце прошлого года, при этом Великобритания не видела её там "очень и очень долгое время". Издание отмечает, что в целом с 2013 года было зафиксировано не менее 150 единиц российского ВМФ рядом с территориальными водами королевства.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции. Париж обвинил Лондон в установлении ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси и заявил о готовности принять ответные меры, к примеру, отключить подачу электроэнергии на остров через подводный кабель.
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