Алеся Кафельникова вышла замуж за бывшего Светланы Ходченковой
Модель призналась, что теперь знает, что чувствовала нашедшая своего принца диснеевская Золушка.
Фото © Instagram / kafelnikova_a
Российская модель Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. О состоявшейся церемонии девушка сообщила в социальных сетях и прикрепила снимок со свадебной церемонии.
"Теперь я наконец-то знаю, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца", — написала Кафельникова в "Инстаграме".
Алеся Кафельникова — дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой, которая пошла по стопам мамы — с 16 лет девушка покоряет модельный бизнес. Имя красавицы нередко всплывало в заголовках, в том числе из-за скандалов с отцом и бурного романа и разрыва с рэпером Фараоном. Алеся встречалась с бывшим женихом Светланы Ходченковой — бизнесменом Георгием Петришиным, который известен тем, что покорил сердце не одной звёздной красавицы, с сентября 2020 года.
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