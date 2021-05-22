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Алеся Кафельникова вышла замуж за бывшего Светланы Ходченковой

Модель призналась, что теперь знает, что чувствовала нашедшая своего принца диснеевская Золушка.

22 мая, 23:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLbQPsJMV2W/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kafelnikova_a</a></p>

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. О состоявшейся церемонии девушка сообщила в социальных сетях и прикрепила снимок со свадебной церемонии.

"Теперь я наконец-то знаю, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца", — написала Кафельникова в "Инстаграме".

Фанаты разглядели на обнажённом фото Кафельниковой доказательство, что она всё-таки беременна

Фанаты разглядели на обнажённом фото Кафельниковой доказательство, что она всё-таки беременна

Алеся Кафельникова — дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой, которая пошла по стопам мамы — с 16 лет девушка покоряет модельный бизнес. Имя красавицы нередко всплывало в заголовках, в том числе из-за скандалов с отцом и бурного романа и разрыва с рэпером Фараоном. Алеся встречалась с бывшим женихом Светланы Ходченковой — бизнесменом Георгием Петришиным, который известен тем, что покорил сердце не одной звёздной красавицы, с сентября 2020 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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