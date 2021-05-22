Алеся Кафельникова вышла замуж за бывшего Светланы Ходченковой

Алеся Кафельникова — дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой, которая пошла по стопам мамы — с 16 лет девушка покоряет модельный бизнес. Имя красавицы нередко всплывало в заголовках, в том числе из-за скандалов с отцом и бурного романа и разрыва с рэпером Фараоном. Алеся встречалась с бывшим женихом Светланы Ходченковой — бизнесменом Георгием Петришиным, который известен тем, что покорил сердце не одной звёздной красавицы, с сентября 2020 года.