Суарес сел на газон и заплакал после победы "Атлетико" в Ла Лиге

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес не стал сдерживать нахлынувшие эмоции после победы над "Вальядолидом" (2:1) в 38-м туре Ла Лиги. 34-летний футболист, который присоединился к мадридскому клубу этим летом, заплакал, сидя на поле с телефоном в руках.

Уругваец Суарес забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром "Атлетико" в этом розыгрыше чемпионата. В интервью после победы он, вспоминая уход из "Барселоны", признался: "Я пережил унижение прошлым летом. "Барселона" меня не ценила, а "Атлетико" открыл передо мной двери. Всегда буду благодарен клубу. Это был тяжёлый сезон".