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Суарес сел на газон и заплакал после победы "Атлетико" в Ла Лиге

Уругваец назвал этот сезон тяжёлым, однако он смог стать лучшим бомбардиром: забить 21 гол в ворота соперников в этой серии.

22 мая, 23:07

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес не стал сдерживать нахлынувшие эмоции после победы над "Вальядолидом" (2:1) в 38-м туре Ла Лиги. 34-летний футболист, который присоединился к мадридскому клубу этим летом, заплакал, сидя на поле с телефоном в руках.

Уругваец Суарес забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром "Атлетико" в этом розыгрыше чемпионата. В интервью после победы он, вспоминая уход из "Барселоны", признался: "Я пережил унижение прошлым летом. "Барселона" меня не ценила, а "Атлетико" открыл передо мной двери. Всегда буду благодарен клубу. Это был тяжёлый сезон".

Ранее Лайф писал, что Суарес с 2014 года защищал цвета "Барселоны". За это время он четыре раза выиграл чемпионат Испании, стал четырёхкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и победителем Лиги чемпионов. С приходом Кумана всё изменилось, тренер сказал футболисту, что он не нужен.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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